झारखंड में सड़क हादसों से बचाने की पहल, घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 25 हजार तक का इनाम 

संवाद सहयोगी, ललमटिया (गोड्डा)। पुलिस अधीक्षक गोड्डा के निर्देश पर ललमटिया थाना प्रभारी रौशन कुमार सिंह के नेतृत्व में शनिवार को सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ललमटिया थाना क्षेत्र के जाताकोठी वैरियर के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दो पहिया वाहनों को रोककर वाहन चेकिंग किया गया।

इस दौरान दो पहिया वाहनों का सघन जांच किया गया।दो पहिया वाहनो का ड्राइवरी लाइसेंस गाड़ी का कागजात, इंश्योरेंस, हेलमेट, डिक्की सहित अन्य कागजातों की जांच की गई। वाहन जांच के दौरान दो पहिया वाहनों को जांच कर नाम पता मोटरसाइकिल का नंबर लिखकर छोड़ दिया गया।

मौके पर थाना प्रभारी रौशन कुमार सिंह ने दो पहिया वाहन पर चालक एवं पीछे बैठे दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस नियमों का पालन करने का शक्त निर्देश दिया। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध बताया।

इस दौरान ललमटिया प्रभारी रौशन कुमार सिंह ने बताया की सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहवीर योजना के तहत कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना मे घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाता है तो उसे सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।

यदि एक राह वीर (गुड समेरीटन) मोटर वाहन से जुड़ी एक गंभीर दुर्घटना में एक या अधिक पीड़ितों की जान बचाता है तो उसे 25 हजार नगद राशि देकर प्रोत्साहित किया जाएगा और पुरस्कार के साथ-साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।