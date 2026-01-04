Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    झारखंड में सड़क हादसों से बचाने की पहल, घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 25 हजार तक का इनाम 

    By Vijay Kumar Pandit Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:36 PM (IST)

    गोड्डा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ललमटिया में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी रौशन कुमार सिंह ने हेलमेट पहनने और शराब पीकर वाहन न चलाने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाद सहयोगी, ललमटिया (गोड्डा)। पुलिस अधीक्षक गोड्डा के निर्देश पर ललमटिया थाना प्रभारी रौशन कुमार सिंह के नेतृत्व में शनिवार को सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ललमटिया थाना क्षेत्र के जाताकोठी वैरियर के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दो पहिया वाहनों को रोककर वाहन चेकिंग किया गया।

    इस दौरान दो पहिया वाहनों का सघन जांच किया गया।दो पहिया वाहनो का ड्राइवरी लाइसेंस गाड़ी का कागजात, इंश्योरेंस, हेलमेट, डिक्की सहित अन्य कागजातों की जांच की गई। वाहन जांच के दौरान दो पहिया वाहनों को जांच कर नाम पता मोटरसाइकिल का नंबर लिखकर छोड़ दिया गया।

    मौके पर थाना प्रभारी रौशन कुमार सिंह ने दो पहिया वाहन पर चालक एवं पीछे बैठे दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस नियमों का पालन करने का शक्त निर्देश दिया। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध बताया।

    इस दौरान ललमटिया प्रभारी रौशन कुमार सिंह ने बताया की सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहवीर योजना के तहत कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना मे घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाता है तो उसे सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।

    यदि एक राह वीर (गुड समेरीटन) मोटर वाहन से जुड़ी एक गंभीर दुर्घटना में एक या अधिक पीड़ितों की जान बचाता है तो उसे 25 हजार नगद राशि देकर प्रोत्साहित किया जाएगा और पुरस्कार के साथ-साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

    साथी उन्हें किसी प्रकार से कोई परेशान एवं प्रताड़ित नहीं करेगा ।थाना प्रभारी द्वारा यातायात नियमों का पालन करने को लेकर लोगो को जागरूक भी किया गया।