गोड्डा पुलिस का दुर्घटना नियंत्रण अभियान, सिदो-कान्हू चौक पर दोपहिया चालकों को दी हेलमेट पहनने की हिदायत

संवाद सहयोगी, ललमटिया (गोड्डा)। पुलिस अधीक्षक गोड्डा के निर्देश पर नव वर्ष की शुरुआत से ललमटिया थाना प्रभारी रौशन कुमार सिंह के नेतृत्व में वाहन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार को सिदो-कान्हू चौक पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान में विशेष रूप से दो पहिया वाहन चालकों को लक्षित किया गया।

थाना प्रभारी ने दो पहिया वाहन पर चालक और उपचालक दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य बताया और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी दी गई। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए चेतावनी इस दौरान ललमटिया थाना के एसआई जगनारायण राम ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि खासकर युवा वर्ग सड़कों पर दो पहिया वाहन चलाते समय अपना नियंत्रण खो देते हैं, जिससे वे अपने परिवार और देश के लिए अनमोल जीवन को गंवाते हैं।

ललमटिया क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उन्होंने सभी बाइक और वाहन चालकों से अपील की कि वे सुरक्षित तरीके से अपने-अपने वाहन चलाएं। नाबालिग बच्चों को बाइक या वाहन न चलाने दें उन्होंने कहा कि एक बाइक पर केवल दो व्यक्ति चलें और दोनों हेलमेट का प्रयोग करें। नाबालिग बच्चों को बाइक या वाहन चलाने न दें, चार वर्ष के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और शराब पीकर या नशे में वाहन न चलाएं। सड़क सुरक्षा से संबंधित ट्रैफिक नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।