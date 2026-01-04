गोड्डा में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ी; तीन दिन का येलो अलर्ट
गोड्डा सदर अस्पताल में कड़ाके की ठंड के कारण मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उल्टी, दस्त, सांस फूलने और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से पीड़ित ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोड्डा। जैसे जैसे ठंड का सितम गोड्डा में बढ़ रहा है वैसे ही जिला स्थित सदर अस्पताल में ठंड से पीड़ित रोगियों की संख्या में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। आए दिन ठंड से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ रही है। जिसमें ठंड लगने से उल्टी , दस्त आदि के शिकार रोगी से लेकर सांस फूलने तक के रोगी की संख्या में इजाफा हो रहा है।
किसी भी दिन सदर अस्पताल में ऐसा नहीं बीत रहा है जिस दिन ठंड से पीड़ित रोगियों को अस्पताल में भारी संख्या में भर्ती नहीं कराया जा रहा हो। सदर असपताल का मेल व फिमेल वार्ड इस प्रकार के रोगियो से भरा पड़ा है। हालांकि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है।
रोगियों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा
समय पर रोगियों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है तथा ठंड के उपाय भी किए जा रहे हैं । रोगी बेहतर होकर ही घर जा रहे हैं। दूसरा ठंड की वजह से अचानक बीपी के बढ़ने की समस्या भी गहरा गई है। अत्यधिक बीपी की शिकायत इस महीने काफी बढ़ गई है जिसमें आए दिन लोग या तो लकवा अथवा ब्रेन हेमरेज का शिकार हो रहे हैं।
हालांकि चिकित्सक के द्वारा इन रोगियों को बेहतर तरीके से इंटरटेन किया जा रहा है तथा अस्पताल प्रबंधन के ओर से दवा आदि मुहैया करायी जा रही है। जिसमें ठंड से होने वाले कैजुअलिटी की संख्या नहीं के बराबर है।
अस्पताल उपाधीक्षक डॉ ताराशंकर झा ने बताया कि ठंड से निपटने का पर्याप्त दवा अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है । इसको लेकर कोई परेशानी नहीं है । फिर भी ठंड से बचने की सलाह लोगों को दी गई है । नियमित रूप से अलाव आदि का सेवन करने को कहा गया है ।
शनिवार को देर शाम चली शीतलहर, पश्चिमी विक्षोभ का असर, बढ़ेगी ठंड
शनिवार को एक बार फिर ठंड का असर देखा गया। शनिवार को दिन का तापमान भी घट गया। सुबह में हल्की धूप निकली , शाम होते होते आसमान बादलों से ढ़क गया। मौसम विभाग के अनुसार गोड्डा सहित आसपास के जिले में पश्चिमी विक्षोभ व चक्रवातिय परिसंचरन का असर है।
बताया कि इसके कारण जिले भर में आज से तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड रहेगी साथ ही येलो अलर्ट भी रहेगा। सुबह की शुरुआत घने कोहरे से होगी तथा पूरे दिन कनकनी रहेगी। लोगों को ठंड से बचने की नसीहत विभाग के ओर से दी गई है। बताया कि दिन व रात दोनो तापमान में कमी दर्ज की गई है। रविवार को घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत की जानकारी मौसम विभाग ने दी है ।
