गोड्डा में पारा लुढ़का, न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री; अगले तीन दिन शीतलहर और घने कोहरा का येलो अलर्ट

संवाद सूत्र, गोड्डा। जिला में कड़ाके की ठंड व शीतलहर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं, दूसरी ओर सोमवार का दिन सबसे ठंड रहा जहां न्यूनतम तापमान घटकर 8.5 डिग्री तक पहुंचा गया है व अधिकतम तापमान भी घटकर 20.5 तक पहुंच गया है।

वहीं, दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक घना कोहरा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड व शीतलहर का दाैर जारी रहेगा। जबकि सुबह के वक्त मध्यम से घना दर्जे का कोहरा छाया रहेगा।

इस बाबत केवीके के मौसम सह कृषि वैज्ञानिक रजनीश प्रसाद ने कहा कि जिले में अगले तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड व शीतलहर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को दस किमी प्रतिघंटा के हिसाब से हवा चली जो अभी जारी रहेगी। वहीं, पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जहां लोगों कि दिनचर्या प्रभावित हो रही है।