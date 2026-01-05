Language
    गोड्डा में पारा लुढ़का, न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री; अगले तीन दिन शीतलहर और घने कोहरा का येलो अलर्ट

    By Avinash Kumar Sinha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:15 PM (IST)

    Godda Weather Update: गोड्डा जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जबकि अधिकतम 20. ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ठंड से बचने को अलाव तापते लोग। (जागरण)

    संवाद सूत्र, गोड्डा। जिला में कड़ाके की ठंड व शीतलहर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं, दूसरी ओर सोमवार का दिन सबसे ठंड रहा जहां न्यूनतम तापमान घटकर 8.5 डिग्री तक पहुंचा गया है व अधिकतम तापमान भी घटकर 20.5 तक पहुंच गया है।

    वहीं, दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक घना कोहरा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड व शीतलहर का दाैर जारी रहेगा। जबकि सुबह के वक्त मध्यम से घना दर्जे का कोहरा छाया रहेगा।

    इस बाबत केवीके के मौसम सह कृषि वैज्ञानिक रजनीश प्रसाद ने कहा कि जिले में अगले तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड व शीतलहर जारी रहेगा।

    उन्होंने बताया कि सोमवार को दस किमी प्रतिघंटा के हिसाब से हवा चली जो अभी जारी रहेगी। वहीं, पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जहां लोगों कि दिनचर्या प्रभावित हो रही है।

    उन्होंने कहा कि इस बार ठंड व शीतलहर का दौर लंबा खींच रहा है जहां पिछले आठ से दस दिनों तक सही से धूप नहीं निकल पा रही है व घना कोहरा का दौर भी जारी है।

    इधर चल रही ठंड का असर कार्यालयों पर भी पड़ रहा है। वहीं, दूसरी ओर कड़ाके की ठंड के बाद भी नगर परिषद का अलाव ठंडा पड़ गया है। शहर के चौक-चौराहों पर अलाव नहीं जल रहा है। लोगों से प्रशासन व नगर परिषद से अलाव जलाने की मांग की है।

