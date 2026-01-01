गोड्डा में 50 ईसाई परिवार सनातन धर्म में लौटे, आर्य समाज ने कराई घर वापसी

जागरण संवाददाता, जागरण, गोड्डा। मतांतरित हुए 50 परिवार सनातन धर्म में लौट आए हैं। आर्य समाज मंदिर में तिलक लगाकर सभी लोग आध्यात्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। इस दौरान कहा कि अब कभी गिरजा घर नहीं लौटेंगे। सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था अब पूर्व की भांति ही प्रगाढ़ रहेगी।

बता दें कि बीते मंगलवार को पथरगामा के आर्य समाज मंदिर में अथर्ववेद पारायण महायज्ञ सह दिव्य आध्यात्मिक सत्संग का समापन किया गया। अंतीम दिन आर्य समाज मंदिर प्रांगण में जियालाल आर्य, संतोष महतो, जीछो दास, गणेश दास,आचार्य प्रियव्रत शास्त्री आदि के प्रयास से चिलकारा गोविंद गांव के 50 से अधिक अनुसूचित जनजाति परिवार के सदस्यों ने इसाई धर्म को छाेड़ कर सनातन धर्म में वापस आए।