गोड्डा में 50 ईसाई परिवार सनातन धर्म में लौटे, आर्य समाज ने कराई घर वापसी
Godda News: गोड्डा में 50 ईसाई धर्मांतरित परिवार आर्य समाज मंदिर में आध्यात्मिक अनुष्ठान के दौरान सनातन धर्म में लौट आए। उन्होंने गिरजाघर न लौटने और स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जागरण, गोड्डा। मतांतरित हुए 50 परिवार सनातन धर्म में लौट आए हैं। आर्य समाज मंदिर में तिलक लगाकर सभी लोग आध्यात्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। इस दौरान कहा कि अब कभी गिरजा घर नहीं लौटेंगे। सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था अब पूर्व की भांति ही प्रगाढ़ रहेगी।
बता दें कि बीते मंगलवार को पथरगामा के आर्य समाज मंदिर में अथर्ववेद पारायण महायज्ञ सह दिव्य आध्यात्मिक सत्संग का समापन किया गया। अंतीम दिन आर्य समाज मंदिर प्रांगण में जियालाल आर्य, संतोष महतो, जीछो दास, गणेश दास,आचार्य प्रियव्रत शास्त्री आदि के प्रयास से चिलकारा गोविंद गांव के 50 से अधिक अनुसूचित जनजाति परिवार के सदस्यों ने इसाई धर्म को छाेड़ कर सनातन धर्म में वापस आए।
इस दौरान वहीं दास परिवार के 50 से अधिक सदस्यों ने स्वीकार किया कि चिलकारा गोविंद गांव स्थित एक मूढी फैक्ट्री के पास बने गिरिजाघर में ईसाई धर्म में धर्मांतरित करवाया गया था। यज्ञ ब्रह्मा सच्चिदानंद सरस्वती, आचार्य प्रियव्रत शास्त्री, नैनश्री प्रज्ञा के साथ-साथ आर्य समाज परिवार के लोगों ने तिलक लगाकर,अंग वस्त्र प्रदान कर ,ओम शब्द एवं गायत्री मंत्र का जाप कराकर , हवन कुंड में हवन कराया गया और विधिवित रूप से सनातन धर्म में वापसी कराई गई। उन्हें वेदों की ओर लौटाया गया।अत्यधिक ठंड के कारण आर्य समाज मंदिर परिवार की ओर से सबों के बीच कंबल वितरित किया गया।
