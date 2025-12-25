बगोदर में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर तनाव, प्रशासन की रोक के बावजूद BJP विधायक ने दी आदरांजलि

जागरण संवाददाता, सरिया (गिरिडीह)। झारखंड अलग राज्य निर्माण का श्रेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान अलग झारखंड राज्य के गठन का वादा किया था, जिसे केंद्र में सरकार बनने के बाद उन्होंने पूरा किया।



अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाने को लेकर गुरुवार को गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत केशवारी चौक पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बगोदार से भाजपा विधायक नागेंद्र महतो और पार्टी कार्यकर्ता जयंती मनाने के लिए सुबह करीब नौ बजे केशवारी चौक पर जुटे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरिया अनुमंडल प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और चौक के 50 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात कही। एसडीएम संतोष गुप्ता द्वारा माइकिंग कर निषेधाज्ञा लागू होने की जानकारी दी गई।

प्रशासन का कहना था कि उक्त स्थल पर पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए चबूतरा बनाए जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है, जिस कारण पहले से ही निषेधाज्ञा लागू है। ऐसे में वहां किसी भी तरह का कार्यक्रम करना कानून व्यवस्था का उल्लंघन माना जाएगा।



प्रशासन की रोक के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता जयंती मनाने पर अड़े रहे। इसी दौरान विधायक नागेंद्र महतो मौके पर पहुंचे और प्रशासन से सवाल किया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और झारखंड के जनक रहे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने से क्यों रोका जा रहा है। इस पर एसडीएम ने निषेधाज्ञा का हवाला दिया।

विधायक ने इसका विरोध करते हुए कहा कि महापुरुषों की जयंती मनाने पर रोक लगाना गलत है और जयंती हर हाल में मनाई जाएगी। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें, विधायक नागेंद्र महतो जिंदाबाद और जय श्रीराम जैसे नारे लगाए तथा वाजपेयी की आदमकद तस्वीर रखकर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी न केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि महान चिंतक और कवि भी थे। उनके नेतृत्व में देश ने सड़क, संचार, शिक्षा और परमाणु शक्ति के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं। झारखंड को राज्य का दर्जा देकर उन्होंने आदिवासी-मूलवासी समाज, किसानों और युवाओं को नई पहचान दी।



मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष मंडल, सांसद प्रतिनिधि विनोद यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय यादव, बबलू मंडल, शैलेश मंडल, अशोक राणा, मुकेश मंडल, शिवधन मंडल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।