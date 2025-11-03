Tatkal Ticket Booking: तत्काल टिकट बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगी लाइन में जगह
पूर्व मध्य रेलवे ने धनबाद रेल मंडल में तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। टिकट कालाबाजारी की सूचना मिलने पर रेलवे ने यह कदम उठाया है। अब तत्काल या आरक्षित टिकट का फार्म केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जो स्वयं या परिवार के सदस्य के लिए टिकट बनवा रहा हो। बुकिंग काउंटर पर आरपीएफ की तैनाती भी की गई है। पहले टिकट के लिए 500-600 रुपये वसूले जाते थे।
संवाद सहयोगी , सरिया (गिरिडीह)। हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे ने पूरे मंडल समेत धनबाद रेल मंडल अंतर्गत पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर तत्काल टिकट आरक्षण को लेकर कई सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
रेल महकमा को धनबाद रेल मंडल अंतर्गत कई स्टेशनों पर आरक्षण व तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर टिकट कालाबाजारी से जुड़े लोगों के द्वारा कई तरह के तरीके आजमा कर लोगों को ऊंची कीमत पर टिकट बेचने का कार्य किए जाने की सूचना मिल रही थी। इसी के तहत यह सख्ती बरती गई है।
स्वयं या परिवार के लिए टिकट
इसे लेकर पूर्व मध्य रेलवे के सीनियर कमर्शियल मैनेजर सुनील कुमार व धनबाद मंडल के सीनियर कमर्शियल मैनेजर राजीव कुमार ने धनबाद रेल मंडल में पड़ने वाले सभी रेलवे बुकिंग काउंटर के प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा गया है कि तत्काल या आरक्षित टिकट का फार्म वैसे ही व्यक्ति को देना है जो स्वयं के लिए टिकट बना रहा हो या अपने परिवार का किसी सदस्य के लिए।
टिकट बुकिंग के पूर्व बुकिंग क्लर्क या केंद्र के अधीक्षक के द्वारा फार्म पर नंबर अंकित करना है। इसकी जांच आरपीएफ को करनी है। हमेशा बुकिंग काउंटर पर आरपीएफ को तैनात रहना भी है। ताकि टिकट की कालाबाजारी रोकी जा सके।
बताते चलें कि रेलवे टिकट के कालाबाजारी से जुड़े लोग तत्काल टिकट या आरक्षित टिकट के लिए रेल यात्रियों से अधिक पैसा लेकर तत्काल टिकट की अवधि में अपने लोगों को खड़ा कर टिकट आसानी से बनवा लेते थे। पूछे जाने पर अपना परिचय, मित्र या रिश्तेदार की बात कर टिकट की कालाबाजारी के कार्य में जुड़े होते थे।
टिकट बनाने के एवज में 500 से 600 रुपये
सूत्रों की माने तो एक तत्काल टिकट बनाने के एवज में 500 से 600 रुपये प्रति व्यक्ति इस धंधे से जुड़े लोग वसूली करते थे। वहीं कुछ देर लाइन में किसी को भी खड़ा होकर टिकट बनवाने के लिए स्थानीय युवकों या उनकी टीम में शामिल लोगों को 100 या 200 रुपया प्रति टिकट दिया जाता है।
अब यह नया नियम लागू होने से जो किसी मित्र, परिचित आदि बनाकर रेलवे को धोखे में रखकर आसानी से रेलवे टिकट बना लेते थे, आगे ऐसा नहीं कर पाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।