भाजपा ने दिन में दी श्रद्धांजलि, रात में पुलिस ने चबूतरा ध्वस्त किया; Atal Bihari Vajpayee की प्रतिमा को लेकर में तनाव

जागरण संवाददाता, सरिया (गिरिडीह)। झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत केशवारी चौक पर प्रशासन की रोक के बावजूद गुरुवार को बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो के नेतृत्व में भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। जिस अर्धनिर्मित चबूतरे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसे पुलिस ने देर रात तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस-प्रशासन और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं।



भाजपा विधायक नागेंद्र महतो ने स्पष्ट कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि रात के अंधेरे में चबूतरा तोड़ना प्रशासन की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि अटल जी की प्रतिमा स्थापना के उद्देश्य से ही चबूतरे का निर्माण कराया गया था।



बताते चलें कि केशवारी चौक पर स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापना को लेकर अर्धनिर्मित चबूतरा बनाया गया था। हालांकि, दूसरे पक्ष-यानी भाकपा माले द्वारा वहां डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। इस मामले को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी, सरिया के न्यायालय में एक वाद भी लंबित है।



दोनों पक्षों के बीच संभावित तनाव और शांति व्यवस्था को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी ने 24 दिसंबर को उक्त स्थल पर निषेधाज्ञा लागू की थी। इसके बावजूद प्रशासन ने गुरुवार की आधी रात के बाद बैकहो लोडर की सहायता से अर्धनिर्मित चबूतरे और बैरिकेडिंग को हटाकर स्थल को समतल कर दिया।



देर रात हुई प्रशासनिक कार्रवाई से भाजपा समर्थकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस मुद्दे को लेकर सभी समर्थक गोलबंद हो रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है।



भाजपा नेताओं का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी, जो आम नागरिकों के साथ-साथ अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होती है।