Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांच बकरियां और हर माह 15 हजार रुपये का प्रलोभन देकर चार बच्चों के बाप ने नाबालिग से रचाया विवाह,गांवालों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

    By Sakal Dev Pandit Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:35 PM (IST)

    गिरिडीह जिले के भरकट्टा ओपी क्षेत्र के एक गांव में चार बच्चों के पिता ने पांच बकरियां तथा प्रति माह 15 हजार रुपये देने का प्रलोभन देकर नाबालिग बच्ची से शादी रचाई फिर उसी के घर में रहने लगा। उसने अपनी जाति तथा नाम पता भी गलत बताया। भेद खुलने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चार बच्चे के पिता ने नाबालिग से रचाया विवाह, गांववालों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा।

    संवाद सूत्र, बिरनी, गिरिडीह l भरकट्टा ओपी क्षेत्र के एक गांव में चार बच्चों के पिता ने पांच बकरियां तथा प्रति माह 15 हजार रुपये देने का प्रलोभन देकर नाबालिग बच्ची से शादी रचाई फिर उसी के घर में रहने लगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसने अपनी जाति तथा नाम पता भी गलत बताया। भेद खुलने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। सरिया थाना क्षेत्र अरवाटांड़ के सुखदेव मंडल उर्फ मधु मंडल ने 23 सितंबर को विवाह रचाया था।

    ग्रामीणों को भनक लगते ही शुक्रवार दोपहर को नाबालिग विवाहिता बच्ची एवं युवक को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। इसके पूर्व इसकी सूचना ग्रामीणों ने सीओ और भरकट्टा ओपी प्रभारी अमन सिंह को दी।

    पुलिस पदाधिकारी भगत लाल मंडल, पुलिस बल व महिला चौकीदार को लेकर पहुंचे। पुलिस नाबालिग बच्ची व युवक को पकड़कर भरकट्टा ओपी ले गई। दोनों से पूछताछ की जा रही है।

    ग्रामीण व नाबालिग बच्ची के अभिभावक ने बताया कि पहले युवक सुखदेव तुरी ने बताया था कि वह हजारीबाग के चुरचू का निवासी है। बाद में चता चला कि वह सरिया का निवासी है।

    युवक की एक बेटी की आयु 20 वर्ष है, मोबाइल से खुला राज

    युवक का मोबाइल चेक किया गया तो उसमें सुखदेव मंडल उर्फ मधु मंडल के नाम से एसडीएम न्यायालय से नोटिस मिला। युवक के मोबाइल में सेव नंबर पर रिया कुमारी से बात की गई तो उसने बताया कि आरोपित सुखदेव तुरी नहीं बल्कि सुखदेव मंडल है। वह चार बच्चे का पिता है। 20 वर्ष की एक पुत्री है।

    फिर युवक से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना पता सरिया का अरवाटांड़ बताया। नाबालिग बच्ची के अभिभावक ने कहा कि युवक पहले बकरी पालन के नाम पर पांच बकरियां एवं प्रति माह 15 हजार रुपये देने की बात कही।

    यह भी बताया था कि उसके माता-पिता नहीं है और वह कुंआरा है। ऐसा कह कर उसने नाबालिग के अभिभावक का विश्वास जीता। उसके बाद नाबालिग से शादी रचा कर उसी के घर में रहने लगा।

    नाबालिग से संबंध बनाने की भी बात स्वीकारी, जाएगा जेल 

    ओपी प्रभारी अमन सिंह ने कहा कि युवक से पूछताछ की जा रही है। सीओ को सूचित किया गया है। पूछने पर युवक ने नाबालिग के साथ संबंध बनाने की बात स्वीकार की है। युवक को जेल जाएगा।

    नाबालिग की चिकित्सकीय जांच करवाकर बयान के लिए दंडाधिकारी के पास ले जाया जाएगा। न्यायिक दंडाधिकारी के निर्देश पर आगे की कार्रवाई होगी।

    नाबालिग बच्ची व चार बच्चे के पिता सुखदेव मंडल पुलिस की गिरफ्त में l जागरण

    गिरिडीह की घटना, आरोपित पहले से शादीशुदा और चार बच्चों का बाप, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा