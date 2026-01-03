गिरीडीह में रिश्ते शर्मसार: बहू ने ससुर को पीट-पीटकर मार डाला, पूर्व विधायक ने की कार्रवाई की मांग 

संवाद सहयोगी, सरिया (गिरिडीह)। सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक 57 वर्षीय भुवनेश्वर दास के पुत्र योगेंद्र राम ने सरिया थाना में आवेदन देकर अपनी भाभी समेत पांच लोगों को नामजद आरोपित बनाया है।

कहा है कि उनके घर में पूर्व में छोटी-छोटी बात को लेकर सास बहु के बीच विवाद होता था। परिवार के सदस्यों के आपसी समझौते के बाद मामला सलटा दिया गया था, लेकिन शुक्रवार दोपहर लगभग एक बजे उनकी भाभी रेखा देवी अपने मायके के लोगों को बुलाकर पिता भुवनेश्वर दास के साथ बेवजह गाली गलौज करने लगी।

पीसीसी सड़क पर पटक कर की हत्या विरोध होने पर भाभी रेखा देवी, उसके भाई डुमरी थाना क्षेत्र के नावाटांड़ निवासी छोटू रविदास ,अजय रविदास तथा रेखा देवी की बहन निमियाघाट थाना क्षेत्र के नगरी निवासी मंजू देवी और उसके पति कैलाश रविदास और बोकारो जिला के पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र निवासी अंजू देवी पति गोवर्धन दास ने उनके पिता के साथ मारपीट और पीसीसी सड़क पर पटक कर हत्या कर दी। उन्होंने आरोपितों को सख्त सजा दिलवाने की मांग की है।

मृतक के पुत्र ने बताया कि उनकी भाभी व उनके मायके के लोग उक्त घटना को अंजाम देकर पहले से सरिया थाना पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने उक्त तीनों महिला को हिरासत में लेकर रखा है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद घायल अवस्था में इलाज के लिए ले जा रहे थे। घर से कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसके पिता की मौत हो गई।