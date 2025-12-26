दहेज में स्कॉर्पियो नहीं मिली, तो रात के अंधेरे में लोडर लेकर ससुराल पहुंचा दामाद; फिर किया कांड और हुआ फरार

संवाद सहयोगी, झारखंडधाम (गिरिडीह)। दामाद ने स्वजन के साथ मिलकर मंगलवार रात अपनी ससुराल की चारदीवारी बैकहो लोडर मशीन से ध्वस्त कर दिया। घटना जमुआ थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव की है। दामाद गादी गांव निवासी पिंटू मंडल स्वजन के साथ सिरसिया पहुंचे और ससुर सुखदेव मंडल के घर के आगे की चारदीवारी को बैकहो लोडर मशीन से ध्वस्त कर दिया।

घटना समय ससुराल में ससुर व साला कोई नहीं था। सिर्फ सास और आरोपित की पत्नी उर्मिला देवी तथा उसके दो छोटे बच्चे थे। ये सभी रात में खाना खाकर सोने की तैयारी में थे। इसी बीच उर्मिला देवी के पति पिंटू मंडल, ससुर भीमलाल मंडल और देवर दुलार चंद मंडल ने उक्त घटना को अंजाम दिया।

घर से कीमती सामान भी लेकर भागे जब दीवार गिरने की आवाज सुनाई दी तो उर्मिला और उसकी मां ने छत पर चढ़कर देखा। तब तक दीवार ढह चुकी थी। जब हो हल्ला हुआ और ग्रामीण पहुंचने लगे तो आरोपित मशीन लेकर भाग खड़े हुए। आरोपितों पर घर से कुछ कीमती सामान भी ले जाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीण समय पर नहीं पहुंचते तो पूरे घर को ढहाने की योजना थी।

आरोप है कि उर्मिला के ससुराल वाले लोग जान मारने की नियत से पहुंचे थे। आरोपितों के पास घातक हथियार भी था, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उर्मिला ने थाना में आवेदन दिया है। इसमें कहा है कि उसकी शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसके साथ मारपीट व गाली गलौज करते रहे हैं।