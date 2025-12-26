Language
    दून एक्सप्रेस की जनरल बोगी से लावारिस बोरे में मिले 50 कछुए, वन विभाग को सौंपे

    By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:55 PM (IST)

    गिरिडीह में दून एक्सप्रेस की जनरल बोगी में लावारिस बोरे से 50 कछुए बरामद हुए। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने इन कछुओं को बरामद कर वन विभाग को सौंप दिया है। ...और पढ़ें

    जनरल बोगी से लावारिस बोरे में मिले 50 कछुए

    संवाद सहयोगी, सरिया (गिरिडीह)। ऋषिकेश-हावड़ा-दून एक्सप्रेस के एक जनरल बोगी से आरपीएफ ने गुरुवार को लावारिस अवस्था में दो बोरों में रखे 50 जिंदा कछुओं को जब्त किया है। परसाबाद स्टेशन पर यह जब्ती करने के बाद आरपीएफ ने बरामद कछुओं को संरक्षण के लिए सरिया वन विभाग के हवाले कर दिया। 

    हजारीबाग रोड आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि दून एक्सप्रेस के इंजन से दूसरे नंबर के जनरल बोगी में लावारिस अवस्था में दो बोरे में बंद कुछ सामान पड़े होने की सूचना रेल यात्रियों के द्वारा दी गई थी। इसपर ऑन ड्यूटी आरपीएफ ने हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन अंतर्गत परसाबाद रेलवे स्टेशन पर जांच कर बोरे में बंद कछुओं को बरामद कर लिया। 

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे दामों पर बेचा जाता है कछुआ

    ट्रेन में यात्रा कर रहे किसी भी यात्री ने उसपर मालिकाना हक नहीं जताया। इसके बाद कछुओं को वन विभाग सरिया को सुपुर्द कर दिया गया। बताते चलें कि तस्करों द्वारा कछुए की तस्करी कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे दामों पर बेचा जाता है। कई महंगी दवाएं बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है।