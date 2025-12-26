दून एक्सप्रेस की जनरल बोगी से लावारिस बोरे में मिले 50 कछुए, वन विभाग को सौंपे

संवाद सहयोगी, सरिया (गिरिडीह)। ऋषिकेश-हावड़ा-दून एक्सप्रेस के एक जनरल बोगी से आरपीएफ ने गुरुवार को लावारिस अवस्था में दो बोरों में रखे 50 जिंदा कछुओं को जब्त किया है। परसाबाद स्टेशन पर यह जब्ती करने के बाद आरपीएफ ने बरामद कछुओं को संरक्षण के लिए सरिया वन विभाग के हवाले कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हजारीबाग रोड आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि दून एक्सप्रेस के इंजन से दूसरे नंबर के जनरल बोगी में लावारिस अवस्था में दो बोरे में बंद कुछ सामान पड़े होने की सूचना रेल यात्रियों के द्वारा दी गई थी। इसपर ऑन ड्यूटी आरपीएफ ने हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन अंतर्गत परसाबाद रेलवे स्टेशन पर जांच कर बोरे में बंद कछुओं को बरामद कर लिया।