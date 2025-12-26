दून एक्सप्रेस की जनरल बोगी से लावारिस बोरे में मिले 50 कछुए, वन विभाग को सौंपे
गिरिडीह में दून एक्सप्रेस की जनरल बोगी में लावारिस बोरे से 50 कछुए बरामद हुए। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने इन कछुओं को बरामद कर वन विभाग को सौंप दिया है। ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, सरिया (गिरिडीह)। ऋषिकेश-हावड़ा-दून एक्सप्रेस के एक जनरल बोगी से आरपीएफ ने गुरुवार को लावारिस अवस्था में दो बोरों में रखे 50 जिंदा कछुओं को जब्त किया है। परसाबाद स्टेशन पर यह जब्ती करने के बाद आरपीएफ ने बरामद कछुओं को संरक्षण के लिए सरिया वन विभाग के हवाले कर दिया।
हजारीबाग रोड आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि दून एक्सप्रेस के इंजन से दूसरे नंबर के जनरल बोगी में लावारिस अवस्था में दो बोरे में बंद कुछ सामान पड़े होने की सूचना रेल यात्रियों के द्वारा दी गई थी। इसपर ऑन ड्यूटी आरपीएफ ने हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन अंतर्गत परसाबाद रेलवे स्टेशन पर जांच कर बोरे में बंद कछुओं को बरामद कर लिया।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे दामों पर बेचा जाता है कछुआ
ट्रेन में यात्रा कर रहे किसी भी यात्री ने उसपर मालिकाना हक नहीं जताया। इसके बाद कछुओं को वन विभाग सरिया को सुपुर्द कर दिया गया। बताते चलें कि तस्करों द्वारा कछुए की तस्करी कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे दामों पर बेचा जाता है। कई महंगी दवाएं बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।