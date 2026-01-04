Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गढ़वा के गुरु सिंधु जलप्रपात पर बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने से डिवाइडर से टकराया टेंपो

    By DEEPAK KUMAR SINGHEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:37 PM (IST)

    गढ़वा के चिनियां स्थित गुरु सिंधु जलप्रपात पर पिकनिक मनाने गए बहादुर चौरसिया के परिवार का टेंपो ब्रेक फेल होने से डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में सभ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दुर्घटना के बाद अस्पताल में पहुंचे घायल। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, चिनियां (गढ़वा)। जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल चिनियां प्रखंड स्थित गुरु सिंधु जलप्रपात में रविवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। पर्यटन स्थल पर पहुंचते ही एक टेंपो का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे तेज रफ्तार में टेंपो डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में टेंपो पर सवार सभी लोग घायल हो गए, जबकि तीन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, रंका निवासी बहादुर चौरसिया अपने पूरे परिवार के साथ टेंपो से गुरु सिंधु जलप्रपात घूमने और पिकनिक मनाने आए थे। जैसे ही टेंपो पर्यटन स्थल के पास पहुंचा, तभी अचानक ब्रेक फेल हो गया और टेंपो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई।

    हादसे में विमल चौरसिया (50 वर्ष), मिथिलेश चौरसिया (50 वर्ष) और बहादुर चौरसिया (55 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पहले चिनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से गढ़वा सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि दो साल पूर्व उक्त स्थल पर डिवाइडर का निर्माण नहीं हुआ होता, तो टेंपो सीधे गहरी खाई में गिर सकता था, जिससे एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन आज डिवाइडर के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। वही

    घटना की सूचना मिलते ही पर्यटन स्थल पर पहुंचे मेराल के अंचलाधिकारी ने मानवता का परिचय देते हुए सभी घायलों को अपने निजी वाहन से चिनिया अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही चिनिया थाना प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में एएसआई संतोष कुमार एवं सुखराम उरांव पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घायलों को गढ़वा भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही

    पुलिस प्रशासन ने गुरु सिंधु जलप्रपात आने वाले सभी पर्यटकों एवं आम लोगों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और सतर्क रहकर पिकनिक मनाने की अपील की है।