    अंधविश्वास ने ली जान, झारखंड के गढ़वा में बेटे ने सोते पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला

    By Jagran News Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    गढ़वा जिले के बड़गड़ थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चलते एक बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आरोपी नागेंद्र राम अपने बच्चों और स्वयं की ...और पढ़ें

    गढ़वा में बेटे ने सोते पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला

    संवाद सहयोगी, गढ़वा। जिले के बड़गड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गड़िया में अंधविश्वास और पारिवारिक तनाव ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। डायन-भूत के शक में एक बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया।

    पुलिस के अनुसार, 3 जनवरी 2026 की दोपहर बड़गड़ थाना को ग्राम गड़िया में कुल्हाड़ी से हत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां मृतक की पहचान चंद्रिका राम, पिता-स्व. रोहू राम, निवासी ग्राम गड़िया, थाना-बड़गड़ के रूप में की गई।

    इस संबंध में बड़गड़ थाना कांड संख्या 01/26, दिनांक 03 जनवरी 2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

    जांच के दौरान ग्रामीणों एवं मृतक के स्वजन से पूछताछ में सामने आया कि मृतक का बड़ा बेटा नागेंद्र मोची उर्फ नागेंद्र राम (उम्र 36 वर्ष) अपने बच्चों तथा स्वयं की बीमारी के लिए पिता को जिम्मेदार मानता था और डायन-भूत कराने का आरोप लगाता था।

    पुलिस पूछताछ में आरोपी नागेंद्र राम ने स्वीकार किया कि 2 जनवरी 2026 की रात उसने अपने पिता को घर में अकेले सोता हुआ पाकर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी।

    अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर एक लकड़ी के बेट सहित खून लगा कुल्हाड़ी, खून लगी मिट्टी, काले रंग का जैकेट तथा लाल रंग का लोवर पैंट बरामद किया है। आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    इस कार्रवाई एवं छापेमारी दल में रंका के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी भंडरिया सुभाष कुमार पासवान, थाना प्रभारी बड़गड़ दीपक कुमार मौर्य, पुअनि राजेश कुमार वर्मा सहित बड़गड़ थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल शामिल थे।