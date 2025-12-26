Language
    गढ़वा में 50 लाख की ज्वेलरी चोरी के विरोध में दूसरे दिन भी बाजार बंद, व्यापारियों ने पुलिस पर साधा निशाना

    By Deepak DipuEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:26 PM (IST)

    गढ़वा के बिशुनपुरा बाजार में 50 लाख की ज्वेलरी चोरी के विरोध में व्यापारियों ने लगातार दूसरे दिन भी दुकानें बंद रखीं। चोरी की घटना के बाद व्यवसायियों ...और पढ़ें

    चोरी के विरोध में दूसरे दिन भी बाजार बंद

    संवाद सूत्र, बिशुनपुरा (गढ़वा)। बिशुनपुरा बाजार में में बुधवार की देर रात व्यवसायी राम हरख प्रसाद गुप्ता के प्रतिष्ठान शुभ लक्ष्मी वस्त्रालय सह मुन्ना ज्वेलर्स में हुई चोरी की घटना के बाद व्यवसायियों के बीच उबाल है। उक्त घटना के विरोध में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन यहां के व्यवसायियों ने अपनी-अपनी दुकानें बंद रखी है। 

    मालूम हो कि उक्त घटना में चोर, लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के सोना-चांदी के आभूषण, नकदी व कपड़े लेकर फरार हो गए हैं। इस घटना के विरोध में  व्यवसायियों ने गुरुवार को भी अपनी-अपनी दुकानें बंद रखी थी। 

    व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग

    बाजार बंद रहने की सूचना के बाद बिशुनपुरा थाना प्रभारी राहुल सिंह मौके पर पहुंचे और व्यवसायियों को समझा-बुझाकर दुकान खोलने का अनुरोध किया। लेकिन व्यवसायियों ने चोरी की घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी तथा व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग करते हुए थाना प्रभारी के अनुरोध को ठुकरा दिया।  

    व्यवसायी संघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता ने बीच बाजार में घटी इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक चोरी का खुलासा नहीं होता, सभी दुकानों को बंद कर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।