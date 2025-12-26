गढ़वा में 50 लाख की ज्वेलरी चोरी के विरोध में दूसरे दिन भी बाजार बंद, व्यापारियों ने पुलिस पर साधा निशाना

संवाद सूत्र, बिशुनपुरा (गढ़वा)। बिशुनपुरा बाजार में में बुधवार की देर रात व्यवसायी राम हरख प्रसाद गुप्ता के प्रतिष्ठान शुभ लक्ष्मी वस्त्रालय सह मुन्ना ज्वेलर्स में हुई चोरी की घटना के बाद व्यवसायियों के बीच उबाल है। उक्त घटना के विरोध में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन यहां के व्यवसायियों ने अपनी-अपनी दुकानें बंद रखी है।

मालूम हो कि उक्त घटना में चोर, लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के सोना-चांदी के आभूषण, नकदी व कपड़े लेकर फरार हो गए हैं। इस घटना के विरोध में व्यवसायियों ने गुरुवार को भी अपनी-अपनी दुकानें बंद रखी थी। व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग बाजार बंद रहने की सूचना के बाद बिशुनपुरा थाना प्रभारी राहुल सिंह मौके पर पहुंचे और व्यवसायियों को समझा-बुझाकर दुकान खोलने का अनुरोध किया। लेकिन व्यवसायियों ने चोरी की घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी तथा व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग करते हुए थाना प्रभारी के अनुरोध को ठुकरा दिया।