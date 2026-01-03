गढ़वा के यात्री शेड में अज्ञात युवक का शव बरामद, कनपटी पर गोली मारकर हत्या की आशंका
गढ़वा के भवनाथपुर में केतार मुख्य पथ पर स्थित आसना बांध यात्री शेड से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस को युवक के कनपटी पर गोली लगने के निशान ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भवनाथपुर (गढ़वा)। भवनाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत केतार मुख्य पथ पर स्थित आसना बांध यात्री शेड में अहले सुबह पुलिस ने एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से पूछताछ के उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया गया। समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।
प्रथम दृष्टया शव की स्थिति और घटनास्थल के हालात को देखते हुए युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार युवक को कनपटी में गोली मारी गई है।
अंग्रेजी शराब की बोतल, ग्लास और चावल बरामद
वहीं, स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि मृतक किसी ओझा-गुणी से जुड़ा हो सकता है, हालांकि पुलिस ने इस संबंध में अभी किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
घटनास्थल से पुलिस ने एक अंग्रेजी शराब की बोतल, ग्लास और चावल बरामद किया है, जिससे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए।
युवक की गोली मारकर हत्या
मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री बंशीधर नगर के एसडीपीओ सतेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, केतार थाना प्रभारी संतोष रवानी सहित भवनाथपुर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
भवनाथपुर थाना प्रभारी रजनी रंजन ने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।
पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है तथा यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक यहां कैसे पहुंचा और घटना के पीछे क्या कारण है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।