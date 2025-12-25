गढ़वा में ज्वेलरी दुकान से 50 लाख के गहने और कपड़े की चोरी, CCTV का हार्ड डिस्क भी ले गए चोर

संवाद सूत्र, विशुनपुरा (गढ़वा)। प्रखंड मुख्यालय विशुनपुरा में बुधवार देर रात चोरों ने दुस्साहसिक चोरी की वारदात को अंजाम देकर पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। प्रखंड के प्रसिद्ध व्यवसायी राम हरख प्रसाद गुप्ता के प्रतिष्ठान शुभ लक्ष्मी वस्त्रालय–मुन्ना ज्वेलर्स में हुई इस बड़ी चोरी में चोर, लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के सोना-चांदी के आभूषण, नकदी व कपड़े लेकर फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार चोरों ने दुकान के पीछे की ओर से लोहे की ग्रिल तोड़कर अंदर प्रवेश किया। भीतर घुसते ही उन्होंने अलमारी को तोड़ डाला। दुकान के अंदर चारों ओर कपड़े, जेवरात और चांदी के डिब्बे बिखरे पड़े थे। पहचान से बचने के लिए चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी साथ ले गए।

चोरों ने दुकान में रखे लोहे के लॉकर को ले जाने का भी प्रयास किया, लेकिन वजन अधिक होने के कारण वे इसमें सफल नहीं हो सके। सुबह दुकान का ताला टूटा मिला पीड़ित व्यवसायी बिनोद गुप्ता उर्फ मुन्ना गुप्ता ने बताया कि रोज की तरह बुधवार रात करीब आठ बजे दुकान बंद कर वे घर चले गए थे। रात करीब नौ बजे उनके माता-पिता दुकान के ऊपर बने कमरे में सो रहे थे।

गुरुवार सुबह उठने पर जब दुकान खोली गई तो ताला टूटा हुआ मिला और सामान बिखरा पड़ा था। हैरानी की बात यह रही कि नीचे इतनी बड़ी चोरी हो गई, लेकिन ऊपर सो रहे परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगी।