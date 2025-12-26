गढ़वा में कपड़ा दुकान सह घर में भीषण आग, 8 लाख से अधिक का नुकसान

संवाद सूत्र, रमना (गढ़वा)। रमना थाना क्षेत्र के रमना बाजार निवासी जमुना प्रसाद के कपड़ा दुकान एवं उनके घर में शुक्रवार की सुबह अचानक से आग लग गई। इस घटना में करीब आठ लाख से अधिक का नुकसान होने की बात कही जा रही है।

घटना की जानकारी के बाद श्रीबंशीधर नगर से पहुंची अग्निशमन दस्ता की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना शुक्रवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे की बताई जा रही है। घर और दुकान से धुआं देख मचाया शोर बताया जा रहा है कि जमुना प्रसाद के घर और दुकान से धुआं उठते देख लोगों ने शोर मचाया। इसके बाद स्थानीय युवा आग बुझाने में जुट गए। लेकिन आग की भयावहता को देखने के बाद अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई।

सुबह करीब 8:30 बजे फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया जा सकता है। फिलहाल अगलगी की घटना के कारण का पता नहीं चल सका है। कयास लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण अगलगी की घटना घटित हुई है।