घर में अकेले सोते बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से हत्या, घटनास्थल पर मिला हथियार
गढ़वा के बड़गड़ थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव में शुक्रवार रात 65 वर्षीय चंद्रिका राम की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। वह अपने घर में अकेले ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बड़गड़ (गढ़वा)। थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़ीया गांव में शुक्रवार की रात गढ़िया निवासी चंद्रिका राम (65) वर्ष की हत्या कुल्हाड़ी से प्रहार कर अज्ञात अपराधियों द्वारा कर दी गई। मामले की सूचना के बाद शनिवार को बड़गड़ थाने के एएसआई दिनेश मांझी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में ले कर अंत्यपरीक्षण हेतु गढ़वा भेज दिया।
घटना के संबंध में मृतक के बडे़ पुत्र नागेंद्र कुमार रवि ने बताया कि उसके पिता शुक्रवार की रात घर में अकेले सोये हुए थे। इस बीच रात्रि में अज्ञात अपराधियों ने कुल्हाड़ी से उनके पिता के सिर पर प्रहार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी।
ओझा गुनी का काम भी करता था मृतक
उसने बताया कि उसका मंझला भाई अपने पिता के साथ उसी घर में रहता था। लेकिन अपने बच्चे के इलाज हेतु वह गुरुवार को ही अन्यत्र चला गया था। शनिवार कि सुबह लगभग दस बजे वह अपने पिता के घर पहुंच कर उन्हें जगाना चाहा। तो देखा कि उनकी हत्या कर दी गई है।
हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी घटनास्थल पर ही पड़ा हुआ था। खुन के छींटे दीवारों पर लगे हुए थे। बताया गया कि मृतक पहले ओझा गुनी का काम भी करता था। लेकिन हाल के दिनों में उसने यह कार्य छोड़ दिया था। हत्या की खबर पाकर गांव के ग्रामीण काफी संख्या में मृतक के घर जुटे हुए थे। इधर बड़गड़ पुलिस भी मामला दर्ज कर अनुसंधान कार्य में जुट गई है।
