पांच साल तक लिव-इन के बाद शादी से मुकरा प्रेमी, बस स्टैंड पर प्रेमिका ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, दुमका। शहर के बस स्टैंड में शुक्रवार की शाम शादी से इंकार कर भागे रहे प्रेमी संतोष मंडल को उसकी प्रेमी ने ही पकड़ लिया। जमकर हंगामा होने पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को हिरासत में लेकर थाना ले आई। जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है।

युवती ने बताया कि शहर के एक निजी बैंक में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संतोष मंडल के साथ पांच साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। युवक ने शादी के नाम पर कई बार यौन शोषण किया। दो दिन पहले यह कहकर बुलाया कि शादी कर लेगा। अब शादी से मना कर रहा है।

युवती का कहना है कि अब वह कहता है कि घरवाले उससे इसलिए शादी नहीं करने दे रहे हैं कि वह कुछ हेल्दी है। यह बात युवक को रिश्ता बनाने से पहले सोचना चाहिए था। शादी का दबाव बना रही युवती वहीं युवक का कहना है कि युवती दो बार भागकर उसके पास आयी थी। अब शादी का दबाव बना रही है। युवक ने जब युवती से पीछा छुड़ाकर भागने का प्रयास किया तो लोगों ने उसे धर दबोचा। बस स्टैंड के लोगों से जानकारी मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को पैदल ही थाना लेकर आई।