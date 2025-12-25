Language
    दुमका मे कोहरे का कहर, बोलेरो का पहिया बदल रहे युवक को हाईवा ने रौंदा; 100 मीटर घसीटा शव

    By Ram Kumar Durbey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    दुमका के जामा में कोहरे के कारण बारापलासी के पास पहिया बदलते समय हाईवा चालक ने 30 वर्षीय विशाल यादव को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव वाहन में फं ...और पढ़ें

    पोस्टमार्टम हाउस के बार लगी लोगों की भीड़। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, जामा (दुमका)। दुमका में गुरुवार को कोहरा की वजह से जामा के बारापलासी के पास सुबह पहिया बदलने के दौरान हाईवा चालक ने बोलेरो का पहिया बदल रहे 30 साल के विशाल यादव को रौंद दिया।

    हादसे के बाद शव वाहन में फंस गया और चालक सौ मीटर तक खींचकर कर ले गया। शव अलग होने के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। जामा पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन के सुपुर्द कर दिया।

    मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का विशाल यादव अपने दोस्तों के साथ बोलेरो से हंसडीहा की ओर से वापस आ रहा था। बारापलासी के पास गाड़ी का टायर पंचर हो गया।

    विशाल टायर बदलने के लिए जैक लगा रहा था, तभी धुंध के बीच तेज गति से आ रहे हाईवा ने उसे रौंद दिया। शव वाहन में ही फंस गया। साथियों के शोर मचाने के बाद चालक शव समेत भाग निकला। करीब सौ मीटर तक शव को खसीट ले गया। बाद में शव वाहन से गिरा तो चालक वाहन समेत भाग निकला।

    मृतक दो बच्चों का पिता था। हादसे की जानकारी मिलते ही जामा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फूलो झानू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा।

    थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि कोहरा की वजह से यह हादसा हुआ है। चालक विशाल को देख नहीं सका और उसे रौंदते हुए भाग निकला। देर से सूचना देने की वजह से वाहन चालक भाग निकलने में सफल रहा।