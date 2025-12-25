दुमका मे कोहरे का कहर, बोलेरो का पहिया बदल रहे युवक को हाईवा ने रौंदा; 100 मीटर घसीटा शव

संवाद सहयोगी, जामा (दुमका)। दुमका में गुरुवार को कोहरा की वजह से जामा के बारापलासी के पास सुबह पहिया बदलने के दौरान हाईवा चालक ने बोलेरो का पहिया बदल रहे 30 साल के विशाल यादव को रौंद दिया। हादसे के बाद शव वाहन में फंस गया और चालक सौ मीटर तक खींचकर कर ले गया। शव अलग होने के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। जामा पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन के सुपुर्द कर दिया।

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का विशाल यादव अपने दोस्तों के साथ बोलेरो से हंसडीहा की ओर से वापस आ रहा था। बारापलासी के पास गाड़ी का टायर पंचर हो गया। विशाल टायर बदलने के लिए जैक लगा रहा था, तभी धुंध के बीच तेज गति से आ रहे हाईवा ने उसे रौंद दिया। शव वाहन में ही फंस गया। साथियों के शोर मचाने के बाद चालक शव समेत भाग निकला। करीब सौ मीटर तक शव को खसीट ले गया। बाद में शव वाहन से गिरा तो चालक वाहन समेत भाग निकला।