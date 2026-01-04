Language
    अवैध संबंध के शक में नशे में धुत पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, शव से लिपटकर सोता मिला आरोपी

    By Rajeev Ranjan Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:20 PM (IST)

    अवैध संबंध के शक में पत्नी को उतारा मौत के घाट

    जागरण संवाददाता, दुमका। नगर थाना क्षेत्र के नेशनल स्कूल के पीछे टेंट में रहने वाले बंजारे टोनी फूलमारी ने शनिवार की रात अवैध संबंध के शक में अपनी 30 वर्षीय पत्नी सपना फूलमारी की लकड़ी के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद, नशे में धुत पति शव के साथ लिपटकर सो गया। 

    रात में सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरोपित को हिरासत में लिया। आरोपित अपने और पत्नी के घर का पता नहीं बता सका, जिसके कारण पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को तीन दिन के लिए सुरक्षित रख दिया है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रामपुर थाना क्षेत्र के नलहटी निवासी पति को जेल भेज दिया है।

    दो दिनों से नेशनल स्कूल के पीछे टेंट लगाकर रह रहा था

    दंपती बंजारा है और घूम-घूमकर मांगकर अपना जीवन यापन करता है। पिछले दो दिन से दोनों नेशनल स्कूल के पीछे टेंट लगाकर रह रहे थे। शनिवार की रात शराब के नशे में पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। वह लगातार लकड़ी से उस पर हमला कर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसे देख लिया और उसने सीधे नियंत्रण कक्ष को इसकी जानकारी दी। 

    सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आरोपित पत्नी के शव के पास लिपटकर सो रहा था। पास में खून बिखरा हुआ था। पुलिस ने जब आरोपित को जगाया, तो उसके शरीर पर खून लगा हुआ था और पत्नी मृत पड़ी थी।

    पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध

    पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर थाना लाई। पूछताछ में पति ने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है। जब उसने यह बात पत्नी से पूछी, तो वह भड़क गई और आवेश में आकर उसने पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने आरोपित से उसके घर के बारे में पूछा, लेकिन वह कुछ बता नहीं सका। उसने केवल इतना बताया कि वह नलहटी का निवासी है।

    अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या की गई है। आरोपित घर का पता नहीं बता पा रहा है। इसलिए पोस्टमार्टम के बाद शव को सुरक्षित रख दिया गया है। नलहटी पुलिस की मदद से दंपति के घर का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। - जगन्नाथ धान, पुलिस निरीक्षक सह थानेदार, नगर थाना, दुमका।