    सड़क जाम क्लियर कराते समय तेज रफ्तार वाहन ने दो पुलिसकर्मियों को कुचला, सब-इंस्पेक्टर की जान गई

    By Rajeev RanjanEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:37 AM (IST)

    दुमका के शिकारीपाड़ा थाने में पदस्थापित सब-इंस्पेक्टर हेमंत भगत की सड़क हादसे में मौत हो गई। वे दो ट्रकों की टक्कर के बाद सड़क जाम हटवा रहे थे, तभी एक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, दुमका। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना में पदस्थापित सब-इंस्पेक्टर हेमन्त भगत की सड़क हादसे में बुधवार की देर रात मौत हो गई।

    जानकारी के मुताबिक दो गिट्टी लदे ट्रकों की आपसी टक्कर में घायल चालक और सह चालक समेत चार लोगों को शिकारीपाड़ा सीएचसी में भर्ती कराया गया था। 

    घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद एसआई हेमन्त भगत सड़क जाम को क्लियर कराने दोबारा मौके पर लौटे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से पुलिस विभाग और इलाके में शोक की लहर है।

    इस घटना में कांस्टेबल देवकी प्रजापति घायल हैं जिसका इलाज दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चल रहा है। स्कार्पियो ने इन दोनों पुलिसकर्मियों को कुचला है।