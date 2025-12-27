झारखंड में बाल विवाह रोकने के लिए कड़े कदम, पंचायतें रखेंगी शादियों का रिकॉर्ड

संवाददाता जागरण, दुमका। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चार दिसंबर को पूरे देश में बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक पूरे भारतवर्ष को बाल विवाह मुक्त घोषित करने का निर्णय लिया है।

शुक्रवार को उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने इस विषय पर बैठक की। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत से लेकर जिला स्तर तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग तक बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी पहुंच सके।

उपायुक्त ने बताया कि जागरूकता अभियान के अंतर्गत सहिया सेविका, एएनएम, जेएसएलपीएस से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं सहित सभी फ्रंटलाइन वर्कर वचन पत्र भरकर वार्ड सदस्य को समर्पित करेंगे। इस वचन पत्र में यह संकल्प लिया जाएगा कि वे अपने घर में 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की शादी नहीं करेंगे और न ही अपने आस-पड़ोस में किसी भी प्रकार के बाल विवाह को होने देंगे।