    दुमका वालों अब नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर! अपने पंचायत में ही मिलेगा काम; नोट कर लें तारीख

    By Anoop Kumar Srivastava Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:50 PM (IST)

    दुमका में पलायन रोकने और स्थानीय आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 'आपना आतो कामी' कार्यक्रम शुरू किया गया है। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के निर्देश पर 17 जनव ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाददाता जागरण, दुमका। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के निर्देश पर रोजगार की तलाश में पलायन को रोकने व स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में आपनार आतो कामी कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तरीय जागरूकता एवं रोजगार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 

    कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, स्वरोजगार के अवसरों, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं रोजगार से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी, ताकि लोग अपने क्षेत्र में ही रहकर आत्मनिर्भर बन सकें। 

    विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में लगेंगे शिविर 

    17 जनवरी से 18 फरवरी तक जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। काठीकुंड प्रखंड के अस्ताजोड़ा पंचायत में 17 जनवरी, मसलिया प्रखंड के हथियापाथर पंचायत एवं गोपीकांदर प्रखंड के टायजोर पंचायत में 19 जनवरी, 21 जनवरी को गोपीकांदर प्रखंड के ओड़मो पंचायत एवं रामगढ़ प्रखंड के कान्जवे पंचायत में शिविर लगेगा। 

    इसके अलावा 28 जनवरी को जरमुंडी प्रखंड के पेटसार पंचायत, गोपीकांदर प्रखंड के खरौनी बाजार पंचायत में शिविर लगाया जाएगा।

    18 फरवरी तक लगेगा शिविर

    30 जनवरी को गोपीकांदर प्रखंड के सुरजुडीह पंचायत एवं रानीश्वर प्रखंड के धनभाषा पंचायत, चार फरवरी को जामा प्रखंड के चिकनिया पंचायत, मसलिया प्रखंड के हरोरायड़ीह पंचायत, सात फरवरी को गोपीकांदर प्रखंड के कुश्चिरा पंचायत, शिकारीपाड़ा प्रखंड के ढाका पंचायत, नौ फरवरी को रानीश्वर प्रखंड के बांसकुली पंचायत, गोपीकांदर प्रखंड के मुसना पंचायत शिविरा का आयोजन किया जाएगा।

    इसके बाद 11 फरवरी को जामा प्रखंड के बारा पलासी पंचायत एवं गोपीकांदर प्रखंड के गोपीकांदर पंचायत, 14 फरवरी को रामगढ़ प्रखंड के बोड़िया पंचायत एवं दुमका प्रखंड के गादीकोरैया पंचायत में और 18 फरवरी को सरैयाहाट प्रखंड के हंसडीहा पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा। 

    उपायुक्त ने आम नागरिकों से अपील है कि वे अपने-अपने पंचायतों में निर्धारित तिथियों पर आयोजित शिविरों में सहभागिता सुनिश्चित कर इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं।