    बाबा बासुकीनाथ के फौजदारी दरबार में मुख्य चुनाव आयुक्त ने लगाया ध्यान, देवघर में बीएलओ संग एसआइआर पर करेंगे बात

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:42 AM (IST)

    Dumka News: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका में बासुकीनाथ धाम में पूजा ...और पढ़ें

    दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में सपरिवार पूजा करते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।

    जागरण संवाददाता, दुमका। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में वे रविवार को दुमका पहुंचे। इसके बाद उन्होंने देवघर जाकर बाबा बैद्यनाथ धाम में विधिवत पूजा-अर्चना की।

    धार्मिक कार्यक्रम के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त ने देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का दौरा किया, जहां उन्होंने चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर चर्चा की। इस दौरान मतदाता सूची की शुद्धता, अद्यतन प्रक्रिया और जागरूकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। 

    सोमवार सुबह ज्ञानेश कुमार देवघर से दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने सरिवपार बाबा बासुकीनाथ की सपरिवार विधिवत पूजा-अर्चना की और देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

    बाबा बासुकीनाथ का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इन्हें फौजदारी दरबार भी कहा जाता है। दुमका आगमन पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने मुख्य चुनाव आयुक्त का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

    दौरे के अंतिम दिन सोमवार को ही ज्ञानेश कुमार दिल्ली लौट जाएंगे। इससे पहले वे दोपहर में देवघर में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ एसआइआर को लेकर बैठक करेंगे, जिसमें जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी।