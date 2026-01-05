बाबा बासुकीनाथ के फौजदारी दरबार में मुख्य चुनाव आयुक्त ने लगाया ध्यान, देवघर में बीएलओ संग एसआइआर पर करेंगे बात

जागरण संवाददाता, दुमका। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में वे रविवार को दुमका पहुंचे। इसके बाद उन्होंने देवघर जाकर बाबा बैद्यनाथ धाम में विधिवत पूजा-अर्चना की।

धार्मिक कार्यक्रम के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त ने देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का दौरा किया, जहां उन्होंने चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर चर्चा की। इस दौरान मतदाता सूची की शुद्धता, अद्यतन प्रक्रिया और जागरूकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।



सोमवार सुबह ज्ञानेश कुमार देवघर से दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने सरिवपार बाबा बासुकीनाथ की सपरिवार विधिवत पूजा-अर्चना की और देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।