झारखंड की प्रेमिका ने मिलने से किया इनकार, तो बिहार के प्रेमी ने खाया जहर; दुमका रेफर

संवाद सूत्र, गोपीकांदर (दुमका)। गोपीकांदर में प्रेमिका द्वारा मिलने से इनकार करने पर प्रेमी युवक ने जहर खा लिया, जिससे प्रेमी की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रेमी को बेहतर इलाज हेतु पीएमसीएच दुमका में भर्ती कराया गया है।

मामला गोपीकांदर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव का है, जहां बिहार का एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने प्रेमिका के घर दुर्गापुर गांव पहुंचा था। लेकिन प्रेमिका ने मिलने से मना कर दिया जिसके बाद प्रेमी युवक ने शनिवार की सुबह कीटनाशक (जहर)खा लिया।

बिहार का रहने वाला है प्रेमी प्रेमी युवक संदीप कुमार पटेल पिता दिनेश पटेल (25) वर्ष बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले बेतिया का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं प्रेमिका दुर्गापुर गांव की सलोनी मुर्मू है। प्रेमिका सलोनी ने बताया कि संदीप शुक्रवार की शाम बिहार बेतिया से मिलने के लिए दुर्गापुर गांव पहुंचा था।

उसने बताया कि वह घर पर नहीं थी, अपनी दीदी के घर में रहने के कारण मिलने से मना करने पर प्रेमी संदीप ने आक्रोश में आकर जहर खरीद कर खा लिया। प्रेमिका सलोनी ने आगे बताया कि जहर खाने की जानकारी गांव के लोगों के द्वारा फोन कर उसे दी गयी।

जहर खाने की जानकारी मिलने पर वह बगल के गांव स्थित अपनी दीदी के घर से आकर युवक को इलाज हेतु सीएचसी गोपीकांदर लाया, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉ सुमित आनन्द के द्वारा संदीप का इलाज किया गया। बेहतर इलाज के लिए दुमका पीएमजीसीएच रेफर चिकित्सा प्रभारी डॉ सुमित आनन्द ने बताया कि युवक ने शनिवार की सुबह जहर खाया है और युवक को शनिवार की दोपहर 1 बजे अस्पताल लाया गया। युवक की नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज हेतु दुमका पीएमजीसीएच रेफर कर दिया। जहां युवक का इलाज चल रहा है।

प्रेमिका सलोनी ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले गुजरात में काम करने के दौरान मेरे और संदीप के बीच प्यार हुआ था। ज्ञात हो कि सलोनी पहले से शादीशुदा है और सलोनी एक बच्चे की मां भी है। सलोनी पति से अलग रहती है।