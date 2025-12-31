Language
    बासुकीनाथ में नए साल पर पुख्ता सुरक्षा, 20 प्वाइंट पर मजिस्ट्रेट तैनात; सादे वेश में पुलिसकर्मी रहेंगे मुस्तैद

    By Rupesh Kumar Jha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:25 PM (IST)

    बासुकीनाथ मंदिर में नववर्ष पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 20 चिह्नित स्थानों पर ...और पढ़ें

    बासुकीनाथ में नए साल पर पुख्ता सुरक्षा

    संवाद सहयोगी, बासुकीनाथ (दुमका)। बासुकीनाथ मंदिर में नववर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण के लिए 31 दिसंबर से दो जनवरी तक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। 

    नववर्ष पर बासुकीनाथ में भारी संख्या में पर्यटकों, श्रद्धालुओं एवं स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ होने की संभावना के मद्देनजर बासुकीनाथ मंदिर प्रभारी सह जरमुंडी बीडीओ कुंदन भगत के पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी दुमका कौशल कुमार के द्वारा बासुकीनाथ मंदिर में 31 दिसंबर से दो जनवरी तक मंदिर क्षेत्र एवं मेला क्षेत्र में शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुल 20 प्वाइंट पर तीन शिफ्ट में दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 

    20 प्वाइंट को किया गया चिह्नित 

    इसमें सिंह द्वारा, गर्भ गृह निकास द्वार, गर्भ गृह प्रवेश द्वार, पार्वती मंदिर प्रवेश द्वार, शीघ्र दर्शनम ,प्रवेश द्वार, पेड़ा गली से संस्कार मंडप के प्रवेश द्वार तक भ्रमणशील, शिवगंगा घाट भ्रमणशील, शिवगंगा तट स्थित हनुमान मंदिर के पास रूट लाइन के एंट्री प्वाइंट पर, संस्कार मंडप के प्रवेश द्वार पर, हाथी गेट पर स्टैटिक, समर्पण गली के चौराहे पर सदाशिव भोजनालय के निकट, क्यू कॉम्प्लेक्स परिसर के निचले तल, स्पाइरल एवं बरियर पर भ्रमणशील को चिह्नित किया गया है।

    इसके अलावा क्यू कांप्लेक्स परिसर के पीछे बेलगुमा रोड, ककनिया बांध के पास बरियर पर, नगर पंचायत कार्यालय के पास बरियर पर, काली मंदिर के पास बरियर पर, दुर्गा मंदिर के पास बरियर पर, नागनाथ चौक स्थित बरियर पर, पानी टंकी के पास बरियर पर, नंदी चौक बरियर पर, शीघ्र दर्शनम रसीद काउंटर को चिह्नित किया गया है। 

    यहां प्रातः चार बजे से 10 बजे तक प्रथम पाली, द्वितीय पाली में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न चार बजे तक एवं अपराह्न चार बजे से रात्रि 10 बजे तक शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

    पार्किंग व्यवस्था होगी पुख्ता

    बाहर से आने वाली यात्रियों के छोटे-बड़े वाहनों के सुरक्षित पड़ाव को लेकर निर्देश जारी किया गया है। पार्किंग के लिए चिह्नित स्थलों पर नियमित निगरानी को लेकर निर्देश दिया गया है। वाहनों के पार्किंग के लिए भागलपुर बस स्टैंड, प्रखंड कार्यालय के पीछे ब्लाक मैदान, नगर पंचायत कार्यालय के सामने, नगर पंचायत कार्यालय के पीछे मैदान में, दुमका देवघर बस स्टैंड में बाहर से आने वाले यात्री वाहनों को व्यवस्थित ढंग से पार्किंग कराने को लेकर समुचित निर्देश दिया गया है। 

    इसके अलावा जरमुंडी डीएसपी सह पुलिस निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि उपरोक्त सभी बैरियर पर पर्याप्त संख्या में जिग- जाग स्लाइडर लगाने एवं उक्त अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

    श्रावणी मेला की तर्ज पर पुलिस की रहेगी पुख्ता व्यवस्था : डीएसपी

    नववर्ष-2026 के अवसर पर गुरुवार को प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। बासुकीनाथ मंदिर के पूजनोपरांत भक्त प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों अन्य धार्मिक व रमणीक पर्यटन स्थलों पर भी आनंद मनाएंगे। 

    जरमुंडी एसडीपीओ अमित कच्छप, डीएसपी सह जरमुंडी पुलिस निरीक्षक श्यामानंद मंडल, तालझारी थाना प्रभारी अजीत यादव ने बताया कि बासुकीनाथ समेत आस पास के अन्य धार्मिक व पर्यटक स्थलों पर आने वाले भक्तों के सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की जा चुकी है। इसके अलावे चोर, उचक्कों और मनचलों पर भी विशेष निगाहें रखी जायेगी। 

    सादे भेष में महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती

    डीएसपी सह जरमुंडी पुलिस निरीक्षक श्यामानंद मंडल ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर श्रावणी मेला की तर्ज पर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी। इस मौके पर मेला क्षेत्र सहित मंदिर परिसर में विशेष निगरानी रखी जाएगी। सादे भेष में महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। 

    चेन छिनतई करने एवं पॉकेटमारी पर नकेल कसने पर विशेष फोकस रहेगी। इसके अलावा आसपास के धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि वहां लोग निर्भीकता पूर्वक परिवार के साथ नव वर्ष का आनंद उठा सकें।