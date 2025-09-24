दुमका में 300 साल पुरानी जमींदारी दुर्गा पूजा की परंपरा बरकरार, पांच वंशजों पर जिम्मेदारी

दुमका के रसिकपुर में दुर्गा स्थान मंदिर में जमींदारी दुर्गा पूजा की 300 साल पुरानी परंपरा है। जमींदार दे खानदान के वंशज हर साल पूजा करते हैं जिसकी शुरुआत मानिक चंद्र दे और अनूप चंद्र दे ने की थी। घटवाल समुदाय बलि प्रदान करता है। पांच वंशज बारी-बारी से पूजा का आयोजन करते हैं और परिवार के सदस्य देश भर से इसमें भाग लेते हैं।

राजीव, दुमका। झारखंड की उपराजधानी दुमका के रसिकपुर-एसपी कॉलेज रोड पर स्थित है पुराना दुर्गा स्थान मंदिर। इस मंदिर में जमींदारी दुर्गा पूजन की परंपरा आज भी कायम है। यहां ब्रिटिश हुकूमत के दौर में जमींदार रहे दे खानदान के वंशज हर साल पूजा-अर्चना कराते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि जमींदार दे परिवार के वंशजों को ठीक से इसकी जानकारी नहीं है कि उनके किस पूर्वज ने रसिकपुर में जमींदारी या खानदानी पूजा की शुरुआत की थी। पुराने लोग बताते हैं कि जमींदार दे खानदान के पूर्वज मानिक चंद्र दे और उनका भतीजा अनूप चंद्र दे तकरीबन 300 साल पूर्व यहां दुर्गा पूजा की शुरुआत कराई थी।

ये दोनों काका-भतीजा के नाम से प्रसिद्ध थे। दे परिवार के लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज संभवत: ब्रिटिश काल से पूर्व मुगलों के शासन में ही वर्धमान से आकर यहां बसे थे। इनके मुताबिक वर्द्धमान में आज भी एक दे पोखर जिंदा है। वर्तमान में काका-भतीजा के पांच वंशज ही पारी बनाकर एक-एक साल यहां दुर्गा मां की पूजा करते हैं।

घटवाल समुदाय ने की थी यहां काली पूजा की शुरुआत जानकार बताते हैं कि संभवत: यहां घटवाल समुदाय ने घटवाली काली पूजा की शुरुआत की थी। इसके निशान वर्तमान मंदिर के पीछे मां काली की वेदी अब भी यहां मौजूद है। अभी भी यहां दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी व नवमी के दिन बलि घटवाल समुदाय के लोगों के द्वारा ही दिलवाने की परंपरा कायम है।

पांच वंशज साल दर साल कराते हैं पूजा रसिकपुर दुर्गा मंदिर में प्रत्येक वर्ष दे खानदान के पांच वंशज साल दर साल बारी आने पर दुर्गा पूजा पूरे उत्साह से मनाते हैं। इस वर्ष पारी के हिसाब से अमित दे, देवशंकर दे, सुशांत कुमार दे, प्रशांत दे व मनोज दे पूजा करा रहे हैं।

जबकि दे खानदान के वंशजों में दूसरे ई.स्वपन कुमार दे, तीसरे डा.एसएन दे, सोमनाथ दे, चौथे वंशज स्व.दुलाल चंद्र दे, निमेंद्रनाथ दे, गोरानाथ दे और पांचवें वंशज आशीष कुमार दे एवं उज्ज्वल कुमार दे हैं। ई.स्वपन कुमार दे कहते हैं कि दे परिवार यहां अपने वंशजों की विरासत को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। अब तो नई पीढ़ी ही पूरी जिम्मेवारी संभाल रही है। कहते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने के बाद भी दुर्गा पूजा में दे परिवार के सदस्य यहां आकर पूजा में शामिल होते हैं।