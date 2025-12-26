Veer Bal Diwas 2025: गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों का बलिदान प्रेरणास्रोत, झारखंड भाजपा ने किया नमन

जागरण संवाददाता, धनबाद। Veer Bal Diwas 2025: आज वीर बाल दिवस है। देश में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। धनबाद जिले में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सिंदरी के गुरुद्वारा हाल में भी श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजन किया गया।

जगह-जगह कार्यक्रम में गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों-साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह-के अद्वितीय साहस और बलिदान को स्मरण किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि वीर बालकों का त्याग देश और समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। कार्यक्रम में अरदास, कीर्तन तथा विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों व स्थानीय लोगों ने भाग लेकर बच्चों और युवाओं को सत्य, साहस और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। झारखंड प्रदेश भाजपा ने भी वीर बाल दिवस पर गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को नमन किया है।

वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? वीर बाल दिवस देश में हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस सिखों के दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादों—साहिबजादा जोरावर सिंह (9 वर्ष) और साहिबजादा फतेह सिंह (7 वर्ष)—की अद्वितीय वीरता और बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। मुगल शासक वज़ीर ख़ान के अत्याचारों के सामने दोनों बालक धर्म और सत्य से डिगे नहीं और 1705 में सरहिंद में उन्हें दीवार में ज़िंदा चुनवा दिया गया। उनका साहस भारतीय इतिहास में अद्वितीय उदाहरण है।

वीर बाल दिवस की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में की थी, ताकि बच्चों और युवाओं को साहस, नैतिकता, आत्मबल और राष्ट्रप्रेम के मूल्यों से प्रेरित किया जा सके। यह दिवस देशभर में शैक्षणिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और श्रद्धांजलि आयोजनों के माध्यम से मनाया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ वीर बालकों के त्याग से प्रेरणा लें।