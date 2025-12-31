यूपी-हल्दिया मार्ग पर निकला था टैंकर चालक, धनबाद में थम गया जिंदगी का सफर

जागरण संवाददाता, राजगंज (धनबाद)। जीटी रोड के दिल्ली-कोलकाता लेन पर महतोटांड स्थित एक लाइन होटल में ठहरे गैस टैंकर चालक नरेश पाल करीब 50 वर्ष की मंगलवार सुबह मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के पंचमखेड़ा का निवासी था। मौत का प्राथमिक कारण हृदय गति रुक जाना बताया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हल्दिया जा रहा था टैंकर जानकारी के अनुसार, नरेश पाल उत्तर प्रदेश से गैस खाली कर पश्चिम बंगाल के हल्दिया जा रहा था। उसके साथ दो अन्य टैंकर भी चल रहे थे। सोमवार की रात सभी चालक अपने वाहन खड़े कर महतोटांड के एक होटल में रुके थे। खाना खाने के बाद सभी ने रात्रि विश्राम किया।

मंगलवार सुबह नित्य क्रिया से निवृत होकर नरेश होटल लौटा, जहां अचानक उसके सीने में तेज दर्द होने लगा। साथ मौजूद अन्य चालकों ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा घटना की सूचना मिलते ही राजगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को हाईवे एंबुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए धनबाद स्थित एसएनएमएमसीएच भेज दिया है।