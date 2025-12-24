Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BCCL ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ाए कदम, कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कर बताईं खासियतें

    By Ravi Shankar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:20 PM (IST)

    BCCL ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए धनबाद में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस पहल की सराहना करते हुए इ ...और पढ़ें

    Hero Image

    बेलगड़िया में लाभुक को ई-रिक्शा की चाबी प्रदान करते केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी। साथ में सांसद ढुलू महतो और विधायक रागिनी सिंह।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) मुख्य रूप से कोकिंग कोल का उत्पादन और बिक्री करती है, लेकिन अब कंपनी ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए हैं। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने दुगदा कोल वाशरी परिसर में स्थापित 20 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीब 138 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित यह सोलर पावर प्लांट 31 मार्च 2025 से नियमित रूप से बिजली उत्पादन कर रहा है और डीवीसी चंद्रपुरा पावर ग्रिड को आपूर्ति की जा रही है। इस परियोजना से न केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।

    इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोल इंडिया द्वारा कोयला क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में उठाया गया यह कदम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है।

    बीसीसीएल के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कंपनी का कामकाज अब सकारात्मक रुख के साथ गति पकड़ रहा है। पहले की तुलना में बीसीसीएल की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कंपनी के बेहतर प्रदर्शन का सीधा लाभ श्रमिकों और स्थानीय लोगों को मिलेगा।

    केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बीसीसीएल में मौजूद तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं को शीघ्र दूर किया जाएगा। कोयला प्रेषण व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि मानसून और भारी बारिश के कारण कोयला उत्पादन और परिवहन प्रभावित हुआ था, जिससे कुछ परिचालन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुईं। हालांकि मानसून के बाद स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है और बीसीसीएल व ईसीएल का उत्पादन धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है।

    झरिया मास्टर प्लान के तहत प्रभावित लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा वर्क प्लान तैयार है, जिसे राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर लागू किया जाएगा। बेलगड़िया भ्रमण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने नौ महिलाओं के बीच गैस चूल्हा किट का वितरण किया तथा टाउनशिप के चौमुखी विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने भविष्य में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।