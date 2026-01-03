शहादत दिवस पर शहीद रणधीर वर्मा को धनबाद ने किया नमन, संगीतमय श्रद्धांजलि में भारती बंधुओं ने मोहा मन

जागरण संवाददाता, धनबाद। शहीद रणधीर वर्मा के 35वें शहादत दिवस पर धनबाद स्थित रणधीर वर्मा चौक पर संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एसएसपी और डीसी के नेतृत्व में सशस्त्र पुलिस बल द्वारा शहीद को सलामी देकर की गई। इसके बाद उपस्थित अतिथियों ने शहीद रणधीर वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।



रणधीर वर्मा चौक पर सलामी के उपरांत बैंक मोड़ थाना परिसर और बैंक ऑफ इंडिया परिसर में भी एसएसपी व डीसी के नेतृत्व में शहीद को सलामी दी गई। सलामी कार्यक्रम के दौरान सभी स्थलों पर शहीद रणधीर वर्मा की पत्नी एवं पूर्व सांसद रीता वर्मा उपस्थित रहीं।



सलामी कार्यक्रम के पश्चात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पहुंचे पद्मश्री डॉ. भारती बंधुओं ने भावपूर्ण सूफी गायन प्रस्तुत कर उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया। इस अवसर पर सांसद ढुलू महतो, झरिया विधायक रागिनी सिंह, भाजपा नेता तारा देवी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।



रक्षा मंत्री का कार्यक्रम हुआ रद्द

शहीद रणधीर वर्मा के 35वें शहादत दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रस्तावित रक्षा मंत्री का कार्यक्रम रद्द हो जाने के कारण वे समारोह में शामिल नहीं हो सके। वहीं, स्थानीय विधायक राज सिन्हा दिल्ली में व्यस्त रहने के कारण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए।