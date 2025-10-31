Jharkhand News: कोयला मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी सरोज कुमार झा को मिला कोल इंडिया अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार
कोयला मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी सरोज कुमार झा को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। झा अगले आदेश तक या नियमित नियुक्ति होने तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे।
जागरण संवाददाता, धनबाद । कोयला मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी सरोज कुमार झा को कोल इंडिया अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे एक नवंबर को प्रभार लेंगे। कोयला मंत्री के निर्देश पर पत्र जारी कर दिया गया है।
कोल इंडिया के मौजूदा चेयरमैन पीएम प्रसाद आज सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। इसके साथ ही सीएमपीडीआइ के सीएमडी मनोज कुमार भी आज सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
