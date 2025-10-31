Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand News: कोयला मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी सरोज कुमार झा को मिला कोल इंडिया अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:36 PM (IST)

    कोयला मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी सरोज कुमार झा को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। झा अगले आदेश तक या नियमित नियुक्ति होने तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, धनबाद । कोयला मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी सरोज कुमार झा को कोल इंडिया अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे एक नवंबर को प्रभार लेंगे। कोयला मंत्री के निर्देश पर पत्र जारी कर दिया गया है। 

    कोल इंडिया के मौजूदा चेयरमैन पीएम प्रसाद आज सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। इसके साथ ही सीएमपीडीआइ के सीएमडी मनोज कुमार भी आज सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें