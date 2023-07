Dhanbad: विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, 5 साल पहले किया था प्रेम विवाह; दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया

झारखंड में धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के साबलपुर में मंगलवार को एक महिला ने फांसी लगा ली। मृतका शिल्पी पांच वर्ष पूर्व साबलपुर निवासी सागर मोदी से प्रेम विवाह की थी। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। घर क्या हुआ उसने क्यों खुदकशी कर ली जिसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि उसने आत्महत्या क्यों की इसकी जानकारी परिजनों को भी नहीं थी।

विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, 5 साल पहले किया था प्रेम विवाह

