धनबाद स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-8 पर कांपते मिले दो बच्चे, RPF के ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ से सामने आई असलियत

जागरण संवाददाता, धनबाद। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल अंतर्गत रेल सुरक्षा बल (RPF) और क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच (CIB) ने आपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत शनिवार को धनबाद स्टेशन से दो लापता बच्चों को रेस्क्यू किया। मामला शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे का है जब आरपीएफ सीआइबी के निरीक्षक प्रभारी अरबिंद कुमार राम के नेतृत्व में टीम प्लेटफार्म नंबर आठ पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान दक्षिण छोर पर टीम की नजर दो नाबालिग बच्चों पर पड़ी, जो कड़ाके की ठंड में बिना पर्याप्त कपड़ों के ठिठुर रहे थे। उनके साथ कोई अभिभावक नहीं था।

पूछताछ में बच्चों की पहचान रमेश गोराई (12 वर्ष) और बल्लू महली (12 वर्ष) (बदले हुए नाम) के रूप में हुई, जो पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा) के सोनुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बच्चों ने बताया कि वे बिना बताए करीब पांच दिन पहले घूमने की नियत से घर से भाग निकले थे और भटकते हुए धनबाद पहुंच गए। वहीं



सुरक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों को आरपीएफ कार्यालय लाया गया, जहां उन्हें भोजन और राहत दी गई। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) को सूचित किया गया। आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद, दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने हेतु बाल सहायता केंद्र रेलवे धनबाद को सुपुर्द कर दिया गया है।