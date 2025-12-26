एक जनवरी 2026 से बदलेंगे ट्रेनों के आने-जाने के नियम, धनबाद की ट्रेनों के समय में पांच से 15 मिनट तक बदलाव

जागरण संवाददाता, धनबाद। Railway Time Tableः रेलवे का नया टाइम टेबल एक जनवरी 2026 से लागू होगा। नए टाइम टेबल के तहत लंबी दूरी की कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव की मंजूरी दी गई है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी।



धनबाद होकर गुजरने वाली 12307 हावड़ा–जोधपुर एक्सप्रेस (12307 Howrah–Jodhpur Express) तथा 12308 जोधपुर–हावड़ा एक्सप्रेस का एक जनवरी से बांदीकुई स्टेशन पर ठहराव शुरू होगा।

12323 हावड़ा–बाड़मेर एक्सप्रेस और 12324 बाड़मेर–हावड़ा एक्सप्रेस (12324 Barmer–Howrah Express) का ठहराव एक जनवरी से महेंद्रगढ़ स्टेशन पर दिया गया है। इन ठहरावों से राजस्थान और पूर्वी भारत के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।



इसके अलावा जसीडीह से वास्को द गामा (Jasidih-Vasco da Gama Express) के बीच चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम टेबल में भी आंशिक बदलाव किया गया है। इस ट्रेन का बेल्लारी से कैसल राक के बीच नौ स्टेशनों पर आगमन समय पहले कर दिया गया है।

बेल्लारी, तारनागल्लू, हासपेट, कोप्पल, गडग, हुबली, धारवाड़, लोंडा और कैसल राक स्टेशन पर यह ट्रेन अब 15 से 20 मिनट पहले पहुंचेगी। रेलवे का कहना है कि इससे मार्ग पर समय पालन में सुधार होगा और संचालन अधिक सुचारू होगा।



नए टाइम टेबल के तहत धनबाद से होकर गुजरने वाली अन्य ट्रेनों के समय में भी आंशिक बदलाव होने की संभावना है। हालांकि धनबाद से संबंधित ट्रेनों के समय परिवर्तन की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।