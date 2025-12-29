अमृतसर मेल और राजेंद्र नगर एक्सप्रेस रास्ता भटकीं, धनबाद की बजाय भागलपुर-किउल रूट से निकलीं; DRM Howrah ने जताई आपत्ति
जागरण संवाददाता, धनबाद। बिहार के जमुई जिले में मालगाड़ी दुर्घटना के कारण तीन दिनों से ट्रेनें डायवर्ट होने से हजारों यात्री पहले से ही बेहाल हैं। ठिठुरती ठंड में उन्हें ट्रेनों की अपडेट जानकारी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। उस पर रेलवे के आपसी समन्वय न होने से ट्रेनें परिवर्तित मार्ग के बदले दूसरे मार्ग पर चल रही हैं।
पूर्व रेल ने 27 दिसंबर को 13006 अमृतसर-हावड़ा मेल और 28 दिसंबर की 12352 राजेंद्र नगर-हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन को पटना, गया, धनबाद और आसनसोल होकर चलाने की सूचना जारी की थी। यात्रियों को इसी रूट से चलने की सूचना जारी की गई थी। पर पूर्व मध्य रेल ने दोनों ट्रेनों के मार्ग बगैर सूचना के ही बदल दिये। पूर्व रेल से जारी परिवर्तित मार्ग के बदले दोनों ट्रेनों को किउल, भागलपुर, गुमानी और बर्द्धमान मार्ग से चला दिया गया।
दानापुर रेल मंडल ने बदला ट्रेनों का मार्ग, डीआरएम हावड़ा ने एक्स पर साझा किया वाकया
राजेंद्र नगर-हावड़ा सुपरफास्ट और अमृतसर मेल को दानापुर रेल मंडल ने परिवर्तित मार्ग के बदले न केवल किउल, भागलपुर होकर चलाया बल्कि उसे इंटिग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम-आइसीएमएस में भी फीड कर दिया।
पूर्व रेल के हावड़ा रेल मंडल के डीआरएम ने एक्स पर पोस्ट कर आपत्ति जताई। डीआरएम हावड़ा ने अपने एक्स हैंडेल पर पूरा वाकया साझा किया। उन्होंने लिखा कि दानापुर रेल मंडल की ओर से की गई ट्रेनों की रूटिंग पूर्व रेलवे के सीओआइएस संदेश के अनुरूप नहीं है।
साथ ही यह भी लिखा कि पूर्व मध्य रेल से अनुरोध है कि मामले में तत्काल समन्वय स्थापित करे जिससे ट्रेनों के मार्ग निर्धारण में एकरुपता रहे। यात्रियों की असुविधा और परिचालन से जुड़ी चुनौतियों का सामना कम करनी पड़े।
🚆 Operational Update | Howrah Division, Eastern Railway— DRM Howrah (@drmhowrah) December 29, 2025
Train No. 12352 (JCO – 28.12.2025) and 13006 (JCO – 27.12.2025) were officially diverted via PNBE–GAYA–DHN–ASN as per this office’s EO No. 211/12/2025 dated 28.12.2025, due to a obstruction on route in ASN Division /…
