मकर संक्रांति से भारतीय रेलवे में डिजिटल क्रांति... रेलवन एप से टिकट पर छूट, और भी कई तरह की सुविधाएं
RailOne App: रेलवे ने मकर संक्रांति से रेलवन मोबाइल एप के जरिए जनरल टिकट बुक करने पर 3% छूट की घोषणा की है। यह सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू रहे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। RailOneः रेलवन मोबाइल एप से जनरल टिकट बुक कराने पर यात्रियाें को तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। रेलवे की ओर से यह विशेष सुविधा मकर संक्रांति (Indain Railway Makar Sankranti offer)यानी 14 जनवरी से दी जाएगी। यात्रियों की सुविधा और डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के लिए अनारक्षित टिकटों की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया है।
14 जनवरी से 14 जुलाई तक यह सुविधा लागू रहेगी। आर-वालेट को छोड़कर रेलवन एप पर उपलब्ध यूपीआइ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी सभी डिजिटल भुगतान माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को इस छूट का लाभ मिलेगा।
रेलवन एप के आर-वालेट से अनारक्षित टिकट बुक करने पर पहले से ही तीन प्रतिशत कैशबैक बोनस मिल रहा है। यानी यात्रियों को डिजिटल भुगतान करने पर सीधी तीन प्रतिशत छूट और आर-वालेट से भुगतान करने पर तीन प्रतिशत कैशबैक भी उपलब्ध है। रेलवन एप पर डिजिटल भुगतान से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को लाभ सुनिश्चित होगा।
रेलवन पर एक साथ कई सुविधाएं
रेलवन एप एक ही मंच पर आरक्षित, अनारक्षित एवं प्लेटफार्म टिकट की बुकिंग, ट्रेन की लाइव लोकेशन, पीएनआर स्टेटस, कोच पोजिशन, भोजन बुकिंग, शिकायत/सुझाव, पार्सल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।
इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना और नकद लेन-देन को कम करना है। इस योजना से डिजिटल टिकटिंग को व्यापक बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को अधिक सुविधा प्राप्त होगी।- सरस्वती चंद्र, सीपीआरओ, पूर्व मध्य रेल
- 14 जनवरी से 14 जुलाई तक अनारक्षित टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा
