Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूटीएस मोबाइल एप होगा बंद, अब RailOne App से करें जनरल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:31 PM (IST)

    Indian Railway Update: यूटीएस मोबाइल एप 1 मार्च से निष्क्रिय हो जाएगा, जिसकी जगह रेलवन एप लेगा। अब जनरल टिकट रेलवन एप से बुक होंगे। यह एप आरक्षित, अना ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    एक मार्च से बंद हो जाएगा यूटीएस मोबाइल एप। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। आनलाइन आरक्षित टिकट के बाद अब आनलाइन जनरल टिकट बुकिंग में भी बड़ा बदलाव किया गया है। यूटीएस मोबाइल एप से अब जनरल टिकट बुक नहीं होंगे। एक मार्च से यूटीएस मोबाइल एप पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बदले रेलवन मोबाइल एप से जनरल टिकट बुक कराए जा सकेंगे।

    रेलवन एप पर आरक्षित, अनारक्षित एवं प्लेटफार्म टिकट की बुकिंग, ट्रेन की लाइव लोकेशन, पीएनआर स्टेटस, कोच पोजिशन, भोजन बुकिंग, शिकायत व सुझाव, पार्सल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

    रजिस्ट्रेशन व सीजन टिकट जारी एवं नवीनीकरण समाप्त

    यूटीएस आन मोबाइल एप पर पंजीकरण स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सीजन टिकट जारी करना और नवीनीकरण करना भी स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एप से जारी होनेवाले सीजन टिकट बुकिंग पेज पर एक अलर्ट संदेश जोड़ दिया गया है।

    यूटीएस मोबाइल एप पर बुक किए गए सीजन टिकटों के लिए शो टिकट सेक्शन में एक नया विकल्प ट्रांसफर टिकट जोड़ा गया है। साथ ही यूटीएस मोबाइल एप के होम पेज पर पाप-अप अलर्ट स्क्रीन को जोड़ा गया है जो यूजर को रेलवन एप डाउनलोड करने का संदेश देगा। प्रतिदिन यह संदेश दिखेगा। यूजर के स्कीप आप्शन का चयन करने पर अलर्ट संदेश बंद हो जाएगा।

    14 से रेलवन से टिकट बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट

    रेलवन मोबाइल एप से जनरल टिकट बुक कराने पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। यात्रियों की सुविधा और डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के लिए 14 जनवरी से 14 जुलाई तक यह सुविधा लागू रहेगी।

    आर-वालेट को छोड़कर रेलवन एप पर उपलब्ध यूपीआइ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी सभी डिजिटल भुगतान माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को इस छूट का लाभ मिलेगा।

    रेलवन एप के आर-वालेट से अनारक्षित टिकट बुक करने पर पहले से ही तीन प्रतिशत कैशबैक बोनस मिल रहा है। यानी यात्रियों को डिजिटल भुगतान करने पर सीधी तीन प्रतिशत छूट और आर-वालेट से भुगतान करने पर तीन प्रतिशत कैशबैक भी उपलब्ध है।