Anand Marg Mahasammelan में भाग लेने के लिए पुनदाग पहुंचने लगे श्रद्धालु, रेलवे ने दी डेढ़ दर्जन ट्रेनों की सेवा

जागरण संवाददाता, धनबाद। Pundag: पुनदाग में आयोजित होने वाले आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन में भाग लेने के लिए देश-विदेश से आनंदमार्गियों का आगमन शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक अहम निर्णय लिया है।

महासम्मेलन की अवधि के दौरान 27 दिसंबर से 6 जनवरी तक पुनदाग रेलवे स्टेशन पर डेढ़ दर्जन ट्रेनों को अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है। रेलवे के इस निर्णय से सम्मेलन में शामिल होने के लिए दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में काफी सहूलियत होगी।

साथ ही स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और यात्री प्रबंधन को सुचारु बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। हर वर्ष आयोजित होने वाले इस धर्म महासम्मेलन में बड़ी संख्या में साधक, स्वयंसेवक और श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिसके कारण क्षेत्र में यातायात और आवागमन का दबाव बढ़ जाता है।



रेलवे द्वारा ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने से न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि उन्हें अनावश्यक परेशानी से भी राहत मिलेगी। प्रत्येक ट्रेनों का ठहराव दो मिनट के लिए है। विश्व स्तरीय र्धम महासम्मेलन 30 और 31 दिसंबर को होना है।