Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Anand Marg Mahasammelan में भाग लेने के लिए पुनदाग पहुंचने लगे श्रद्धालु, रेलवे ने दी डेढ़ दर्जन ट्रेनों की सेवा

    By Ravi Kumar Chourasia Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:27 PM (IST)

    Anand Marg Mahasammelan:आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन के लिए पुनदाग में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 27 दिसंबर ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुनदाग रेलवे स्टेशन। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Pundag: पुनदाग में आयोजित होने वाले आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन में भाग लेने के लिए देश-विदेश से आनंदमार्गियों का आगमन शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक अहम निर्णय लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महासम्मेलन की अवधि के दौरान 27 दिसंबर से 6 जनवरी तक पुनदाग रेलवे स्टेशन पर डेढ़ दर्जन ट्रेनों को अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है। रेलवे के इस निर्णय से सम्मेलन में शामिल होने के लिए दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में काफी सहूलियत होगी।

    साथ ही स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और यात्री प्रबंधन को सुचारु बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। हर वर्ष आयोजित होने वाले इस धर्म महासम्मेलन में बड़ी संख्या में साधक, स्वयंसेवक और श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिसके कारण क्षेत्र में यातायात और आवागमन का दबाव बढ़ जाता है।

    रेलवे द्वारा ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने से न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि उन्हें अनावश्यक परेशानी से भी राहत मिलेगी। प्रत्येक ट्रेनों का ठहराव दो मिनट के लिए है। विश्व स्तरीय र्धम महासम्मेलन 30 और 31 दिसंबर को होना है। 

    स्थानीय प्रशासन और रेलवे मिलकर यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। श्रद्धालुओं में रेलवे के इस निर्णय को लेकर खासा संतोष देखा जा रहा है।

    निम्नलिखित ट्रेनों का अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है

    • रांची–गोड्डा एक्सप्रेस (18603)

    • गोड्डा–रांची एक्सप्रेस (18604)

    • रांची–भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस (13403)

    • भागलपुर–रांची वनांचल एक्सप्रेस (13404)

    • संबलपुर–गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस (15027)

    • गोरखपुर–संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस (15028)

    • राउरकेला–जयनगर एक्सप्रेस (18105)

    • जयनगर–राउरकेला एक्सप्रेस (18106)

    • हावड़ा–रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस (18627)

    • रांची–हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस (18628)

    • रांची–दुमका एक्सप्रेस (18619)

    • दुमका–रांची एक्सप्रेस (18620)

    • रांची–कामाख्या एक्सप्रेस (15661)

    • कामाख्या–रांची एक्सप्रेस (15662)

    • पटना–हटिया एक्सप्रेस (18621)

    • हटिया–पटना एक्सप्रेस (18622)

    • बोकारो–बरधानमान मेमू पैसेंजर (63520)

    • बरधानमान–बोकारो मेमू पैसेंजर (63519)

    रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह ठहराव केवल दो मिनट का होगा और अन्य ट्रेनों के निर्धारित ठहराव में कोई अतिरिक्त परिवर्तन नहीं किया गया है। साथ ही, महासम्मेलन अवधि में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और टिकट जांच बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं।