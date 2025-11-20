Prem Yadav Murder Case: हत्या के बाद तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर वायरल, पिता बोले- सियासी रंजिश में हुआ मर्डर
Dhanbad News: प्रेम यादव की हत्या के बाद तेजस्वी यादव के साथ उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। प्रेम यादव के पिता ने हत्या को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की किसी से निजी दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
जागरण संवाददाता, झरिया (धनबाद)। बिहार के सारण जिले के फुलवरिया मकेर निवासी प्रेम यादव की हत्या मंगलवार (17 नवंबर) को झरिया के कतरास मोड़ पर गोली मारकर कर दी गई थी। इस घटना के बाद इंटरनेट मीडिया में बिहार विधानसभा में राजद विधायक दल के नेता तजस्वी यादव के साथ प्रेम की तस्वीर वायरल है।
हत्या में आठ को बनाया गया आरोपित
प्रेम के पिता सुनील राय ने बिहार सारण के तकेया भेल्दी निवासी सुजीत राय, खरिदाहा भेल्दी निवासी रमन पांडे, फुलवरिया मकेर निवासी राजव अंसारी, मदरौली अमनौर निवासी राहित कुमार सिंह, पतेहपुर परसा निवासी शशि राय, भींडी टोला सोनपुर निवासी आकाश गोप, फुलवरिया मकेर निवासी वराई राय व विरेंद्र राय के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है।
मेरा बेटा राजद का नेता थाः सुनील
प्रेम के पिता सुनील राय का कहना है कि मेरा बेटा राजद का नेता था। प्रेम ने पंचायत चुनाव भी लड़ा था। बहुत कम वोट से हारा था। उसने युवा नेता के रूप में पहचान बना ली थी। उसे फंसाने के लिए उसपर दो मामला दर्ज करवाया गया था। उसकी हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में की गई।
तीन अपराधियों की पहचान का दावा
पुलिस के द्वारा दिखाए गए सीसीटीवी फुटेज में प्रेम के पिता ने तीन अपराधियों की पहचान की है। पिता ने तीनों अपराधियों के नाम पुलिस को बताए हैं। प्रेम के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस ने शव को उसके पिता को सौंप दिया। शव को लेकर सुनील राय सारण जिला के फुलवरिया मकेर निकल गए।
प्रेम हत्याकांड मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। छानबीन जारी है। जल्द ही मामले का उद्भेदन हो जाएगा।-आशुतोष कुमार सत्यम, सिंदरी डीएसपी।
