Prem Yadav Murder Case: हत्या के बाद तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर वायरल, पिता बोले- सियासी रंजिश में हुआ मर्डर

जागरण संवाददाता, झरिया (धनबाद)। बिहार के सारण जिले के फुलवरिया मकेर निवासी प्रेम यादव की हत्या मंगलवार (17 नवंबर) को झरिया के कतरास मोड़ पर गोली मारकर कर दी गई थी। इस घटना के बाद इंटरनेट मीडिया में बिहार विधानसभा में राजद विधायक दल के नेता तजस्वी यादव के साथ प्रेम की तस्वीर वायरल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हत्या में आठ को बनाया गया आरोपित प्रेम के पिता सुनील राय ने बिहार सारण के तकेया भेल्दी निवासी सुजीत राय, खरिदाहा भेल्दी निवासी रमन पांडे, फुलवरिया मकेर निवासी राजव अंसारी, मदरौली अमनौर निवासी राहित कुमार सिंह, पतेहपुर परसा निवासी शशि राय, भींडी टोला सोनपुर निवासी आकाश गोप, फुलवरिया मकेर निवासी वराई राय व विरेंद्र राय के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है।

मेरा बेटा राजद का नेता थाः सुनील प्रेम के पिता सुनील राय का कहना है कि मेरा बेटा राजद का नेता था। प्रेम ने पंचायत चुनाव भी लड़ा था। बहुत कम वोट से हारा था। उसने युवा नेता के रूप में पहचान बना ली थी। उसे फंसाने के लिए उसपर दो मामला दर्ज करवाया गया था। उसकी हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में की गई।