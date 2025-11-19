Saran Gangwar: छपरा के पांडेय बंधुओं की हत्या का बदला प्रेम यादव की झरिया में शूटिंग से कैसे पूरा हुआ? पढ़ें-पूरी कहानी
Bihar Crime: बिहार के सारण जिले में राहुल पांडेय और सूरज पांडेय की हत्या के आरोपी प्रेम यादव की झरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रेम यादव बिहार पुलिस से बचने के लिए झरिया में छिपकर रह रहा था। बाइक सवार अपराधियों ने रतनजी पेट्रोल पंप के पास उसे गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, झरिया (धनबाद)। बिहार के सारण (छपरा) जिले के जलालपुर में हुए गैंगवार में राहुल पांडेय और सूरज पांडेय की हत्या के मुख्य आरोपित प्रेम यादव की तलाश में बिहार पुलिस लंबे समय से जुटी थी। अब खुलासा हुआ है कि वह झारखंड के धनबाद जिले के झरिया में छिपकर रह रहा था। यह बात मंगलवार को प्रेम यादव की हत्या के बाद सामने आई।
प्रेम यादव
बाइक सवार तीन अपराधियों ने लिया बदला
बाइक सवार तीन अपराधियों ने झरिया के कतरास मोड़ पर रतनजी पेट्रोल पंप के पास प्रेम यादव को दो गोलियां मारकर फरार हो गए। पुलिस जांच शुरू हुई तो कई सनसनीखेज़ तथ्य उजागर हुए।
2 अक्टूबर को राहुल और सूरज की हुई थी हत्या
पता चला कि प्रेम यादव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि बिहार के सारण जिले का कुख्यात अपराधी था। 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी के दिन भेल्दी थाना क्षेत्र के जलालपुर चौक पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राहुल पांडेय और सूरज पांडेय पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं।
राहुल को सिर में गोली लगते ही मौके पर मौत हो गई थी, जबकि सूरज ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया था। झरिया में मंगलवार को प्रेम की हत्या भी उसी तरीके से हुई-सिर में गोली! बिल्कुल वैसा ही, जैसा राहुल और सूरज के साथ हुआ था।
सारण के मकेर का रहने वाला था प्रेम यादव
पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रेम यादव सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र का रहने वाला था और उक्त दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। बिहार पुलिस की लगातार तलाश के बाद वह करीब एक महीने से झरिया में छिपा हुआ था। लेकिन इसी बीच राहुल के समर्थकों ने उसे ढूंढ निकाला और बदला ले लिया।
घटना का पूरा सीन मानो किसी बालीवुड एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। प्रेम यादव रतनजी पेट्रोल पंप के पास स्थित एक छोटे से होटल में भोजन कर रहा था। अपराधी भी उसी समय आसपास छिपे बैठे थे-शिकारी की तरह, अवसर की प्रतीक्षा में।
भोजन के बाद जैसे ही प्रेम होटल से निकला और कतरास मोड़ की ओर पैदल बढ़ा, बाइक पर सवार तीन शूटरों ने वार कर दिया। बाइक के बीच में बैठे शूटर-जिसे ‘डेडली शॉट’ कहा जा रहा है-ने प्रेम के सिर पर दो गोलियां दाग दीं।
गोली मारकर तीनों अपराधी तेज रफ्तार बाइक से धनबाद की ओर भाग निकले। सूत्रों के मुताबिक, शूटरों ने प्रेम की रेकी पहले से कर रखी थी। वे जानते थे कि उसे कब और कहां निशाना बनाना है।
घटना के बाद रतनजी पेट्रोल पंप के आसपास अफरा-तफरी मच गई। लोग दहशत में आ गए, लेकिन कोई भी अपराधियों के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा सका। राहुल पांडेय के परिजनों ने घटना के बाद ही प्रेम को खुले तौर पर धमकी दी थी-खून का बदला खून से! और अब यह बदला पूरा होता दिख रहा है।
पूरी घटना बदले की साजिश: सिटी एसपी
सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा, मामला गंभीर है। अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है। बिहार पुलिस के साथ समन्वय कर जांच तेज कर दी गई है। प्रेम वांछित था, लेकिन यह पूरी घटना बदले की साजिश की ओर इशारा कर रही है।
अपराधियों को मनोबल आसमान पर: रागिनी
वहीं, झरिया विधायक रागिनी सिंह ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा,
अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। ऐसे खूंखार अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए विधानसभा में जोरदार आवाज उठाएंगे। एनकाउंटर ही एकमात्र रास्ता बचता है-इन्हें सड़कों पर नहीं घूमने देना चाहिए!
