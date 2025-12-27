Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीण, BCCL को 36 घंटे का अल्टीमेटम, लड़ाई में साथ दिखे विधायक राज, जयराम और पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल

    By Lav Kumar Burnwal Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    Dhanbad Villagers Protest Pollution: धनबाद के पुटकी में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों के धरना पर बैठे डुमरी के विधायक जयराम महतो और धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल।

    जागरण संवाददाता, पुटकी (धनबाद)। Dhanbad Villagers Protest Pollution: झारखंड का धनबाद शहर प्रदूषण की मार से हलकान-परेशान है। यहां की हवा झारखंड में सबसे खराब है। कई मेट्रो सिटी से भी अधिक यहां की हवा प्रदूषित है। प्रदूषण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को पुटकी क्षेत्र में प्रदूषण और धूलकण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सर्व प्रथम कच्छी बलिहारी देशवाली से जुलूस निकाला गया जिसमें कच्छी बलिहारी, साउथ बलिहारी, बीच बलिहारी, बरारी कोक, कुस्तौर केंदुआ, करकेंद, पुटकी, अरलगड़िया, शहरपुरा सहित आस पास के लोग शामिल थे।

    कच्छी बलिहारी देशवाली मां मंदिर में लोग एकत्रित होकर जुलूस निकले। जो पुटकी बाजार होते हुए नेहरू पार्क, करकेंद के समीप मैदान पहुंचे और धरना में तब्दील हो गया। हजारों की संख्या में शामिल महिला, पुरुष हाथों में प्रदूषण के खिलाफ लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे।

    जिला प्रशासन, बीसीसीएल एवं आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक दिवसीय धरना की अध्यक्षता रामचंद्र रवानी तथा संचालन प्रीतम महतो ने किया।

    धरना के समर्थन में धनबाद विधायक राज सिन्हा, धनबाद के निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल एवं डुमरी विधायक जयराम महतो मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि हर हालत में प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए। अगर धरना के बाद भी प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं होता तो आंदोलन उग्र किया जाएगा।

    धरनास्थल पर पीबी एरिया के अधिकारी वार्ता के लिए आमंत्रित करने पहुंचे। ग्रामीणों ने कार्यालय के बदले धरनास्थल पर ही जीएम से बात करने की मांग की। जीएम जेपी मेहता मौके पर पहुंचे। विधायक राज सिन्हा भी पहुंचे और सीएमडी से बात कर जीएम से भी बात कराई गई।

    प्रदूषण पर तत्काल नियंत्रित करने को लेकर 36 घंटे का समय दिलाया। ग्रामीणों ने लिखित आश्वासन की मांग की, जिस पर बीसीसीएल अधिकारियों ने सहमति जताई।निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि नियमों को दरकिनार कर आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से खनन कराया जा रहा है, जो सरासर गलत है।

    उन्होंने प्रबंधन से अपील किया कि नियमों के अनुसार काम करें और हमलोग को स्वस्थ रहने दे। वहीं विधायक जयराम महतो ने कहा है कि बीसीसीएल जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन कर रहा है। जिससे मानव जीवन के लिए बहुत ही नुकसान दायक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत खनन के दौरान वायु, जल और भूमि प्रदूषण की रोकथाम अनिवार्य है, लेकिन इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

    अगर कोई कंपनी खनन के दौरान इन विषयों पर ध्यान नहीं रखती है तो उन पर कार्रवाई करने का आदेश है। मगर अधिकारी व प्रशासन के साथ गठजोड़ है। जिससे आम लोगों को परेशानी होती हैं। जिसे लेकर हमलोगों को संघर्ष करनी पड़ती है। बीसीसीएल इसका रोकथाम जल्द से जल्द करें नहीं तो आंदोलन किया जाएगा।

    विधायक राज सिन्हा ने बताया कि मुझे धरना की जानकारी मिलते ही यहां पहुंच कर सीएमडी से बात की। उन्होंने पीबी के जीएम को निर्देश दिया है कि बड़े टैंकर से पानी गिराएं और भी टैंकर से पानी गिराया जाएगा। हमलोग 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर 36 घंटे में प्रदूषण पर काबू नहीं पाया गया तो हमलोग ओबी के डंपिंग कार्य को पूरी तरह से बंद करेंगे।

    वहीं जीएम जेपी मेहता से पूछे जाने पर उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से साफ इंकार कर दिया। उनका कहना था कि इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। धरना में सुंदरी देवी, रामबिलास राम, धनलाल दुबे, रामदेव महतो, गुड्डू खान, प्रीतम महतो, मिथुन यादव आदि मौजूद थे।