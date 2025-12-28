Language
    SNMMCH अस्पताल से नवजात की चोरी, नर्स बनकर आई और जांच के बहाने ले गई; परिजनों ने किया हंगामा

    By Balwant KumarEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 01:43 PM (IST)

    धनबाद के एसएनएमसीएच अस्पताल से एक नवजात चोरी हो गया। शनिवार-रविवार की मध्य रात्रि को शिशु वार्ड से अज्ञात व्यक्ति बच्चे को उठा ले गया, जब परिजन सो रहे ...और पढ़ें

    अस्पताल से नवजात की चोरी

    जागरण संवाददाता, धनबाद। रविवार की सुबह एसएनएमएमसीएच से सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां अस्पताल के गायनी वार्ड से शनिवार-रविवार की मध्य रात्रि एक एक बच्चे की चोरी हो गई है। इस घटना को एक शातिर महिला ने 'नर्स' का भेष धारण कर अंजाम दिया है। 

    वहीं घटना के बाद नवजात के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामा के बाद अस्पताल प्रधान प्रबंधन वह पुलिस प्रशासन हरकत में आई और मामले की जांच में जुट गई है। 

    घटना की कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी

    घटना के बारे में बताया जा रहा है कि घटना की कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी है लेकिन इसका दर्द बेहद असली है। टुंडी के मनियाडीह (भेलवे) निवासी शालिग्राम मरांडी ने अपनी पत्नी सरिता को 24 दिसंबर को प्रसव के लिए भर्ती कराया था। 

    25 दिसंबर को खुशियों ने दस्तक दी और सरिता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। शनिवार की रात करीब आठ बजे जब पूरा वार्ड शांत था, तभी एक महिला सफेद ड्रेस में (नर्स बनकर) सरिता के पास पहुंची।

    मेडिकल जांच का झांसा देकर बच्चा चोरी 

    उस महिला ने झांसा दिया कि बच्चे की कुछ मेडिकल जांच होनी है। ममता और विश्वास के कारण सरिता की सास बच्चे को लेकर उस महिला के साथ चल दी। 

    तीसरी मंजिल पर पहुचते ही शातिर महिला ने बच्चे को खुद गोद में ले लिया और परिजनों को वहीं रुकने को कहकर आगे बढ़ गई। घंटों बीत जाने के बाद जब वह वापस नहीं लौटी इसके बाद सुबह जनों ने बच्चे वह उसे नर्स की खोज भी शुरू कर दी।

    हैरानी की बात यह है कि जब पीड़ित मां ने वार्ड में तैनात सिस्टर (नर्स) से गुहार लगाई, तो उन्हें सांत्वना देने के बजाय टालमटोल किया गया। परिजनों का आरोप है कि रात भर वे अस्पताल की सीढ़ियां नापते रहे लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। रविवार सुबह जब बात फैली तो अस्पताल परिसर में भारी हंगामा शुरू हो गया।

    परिजनों ने आरोप लगाया कि नाइट ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते नाइट ड्यूटी करते ना स्टाफ खोजबीन करते आज या घटना घटित नहीं होती। 

    सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाल रही पुलिस

    वहीं हंगामा के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सरायढेला थाना प्रभारी मंजीत कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर परिजनों का बयान दर्ज करने के बाद सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाल रही है। 

    सीसीटीवी फुटेज में यह बात सामने आई है कि बच्चा चोर महिला ऑर्थो वार्ड के रास्ते से बाहर निकली, जहां से भागने का दूसरा रास्ता भी है। पुलिस अब उन रास्तों पर लगे कैमरों की मैपिंग कर रही है ताकि महिला की शिनाख्त की जा सके।

    मामला गंभीर है अस्पताल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सरायढेला पुलिस और अस्पताल प्रबंधन मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटे हैं उम्मीद है महिला का पहचान जल्द ही हो जाएगी। - डॉ सीएस सुमन, वरिष्ठ अस्पताल प्रबंधक