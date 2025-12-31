न्यू ईयर पार्टी में खलल! देश के साथ धनबाद के गिग वर्कर्स आर-पार के मूड में

जागरण संवाददाता, धनबाद। Gig Workers Strike: अगर आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स या केक आखिरी वक्त पर जोमैटो या स्विगी से मंगवाने की सोच रहे हैं तो अंतिम समय में परेशानी खड़ी हो सकती है। क्योंकि धनबाद सहित पुरे देश भर के करीब 1.5 लाख गिग वर्कर्स (डिलीवरी पार्टनर्स) ने 31 दिसंबर की रात हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है।



बताया जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर जोमैटो या स्विगी, एमाजोल, तथा फ्लिपकार्ड जैसे बड़े प्लेटफार्मस के डिलीवरी राइडर्स इस बार आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। नए साल से पहले, 31 दिसंबर को Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto, Flipkart, BigBasket और Amazon जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स से जुड़े गिग वर्कर्स ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है।