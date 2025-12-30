मैथन डैम पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, सैलानी पैदल करेंगे नए साल का दीदार

जागरण संवाददाता, मैथन (धनबाद)। सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीवीसी (DVC) प्रबंधन ने साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर और नए साल का पहला दिन एक जनवरी को मैथन डैम पर सभी तरह के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसको लेकर प्रबंधन ने पत्र जारी कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पत्र के अनुसार आने वाले रविवार चार व 11 जनवरी को भी डैम पर वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। ऐसे में अब सैलानियों को मैथन डैम पर पैदल ही नए साल की खुशियां माननी होगी। हालांकि,वाहनों लेकर आने वाले सैलानी डैम के छठ घाट और स्पोर्ट्स हास्टल की तरफ जाकर पानी के किनारे पिकनिक मना सकते हैं।

वहां वाहन ले जाने में किसी तरह की रोक नहीं है। मगर डैम के तरफ नौकायान, फूल बागान, मिलेनियम पार्क व रंगबिरंगी लाइटों से सजे डैम गेट (फाटक) का दीदार करने के लिए सैलानियों को पैदल ही जाना होगा। इस दौरान किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए मैथन डैम स्थित कालीपहाड़ी मोड़ एवं डीवीसी के प्रशासनिक भवन के समीप सीआइएसएफ के जवान बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोकने का काम करेंगे।