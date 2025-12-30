मैथन डैम पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, सैलानी पैदल करेंगे नए साल का दीदार
Maithon Dam: डीवीसी प्रबंधन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मैथन डैम पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। आगामी रविवार 4 और 11 जनवरी को भी यह प्रतिबंध लाग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मैथन (धनबाद)। सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीवीसी (DVC) प्रबंधन ने साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर और नए साल का पहला दिन एक जनवरी को मैथन डैम पर सभी तरह के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसको लेकर प्रबंधन ने पत्र जारी कर दी है।
पत्र के अनुसार आने वाले रविवार चार व 11 जनवरी को भी डैम पर वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। ऐसे में अब सैलानियों को मैथन डैम पर पैदल ही नए साल की खुशियां माननी होगी। हालांकि,वाहनों लेकर आने वाले सैलानी डैम के छठ घाट और स्पोर्ट्स हास्टल की तरफ जाकर पानी के किनारे पिकनिक मना सकते हैं।
वहां वाहन ले जाने में किसी तरह की रोक नहीं है। मगर डैम के तरफ नौकायान, फूल बागान, मिलेनियम पार्क व रंगबिरंगी लाइटों से सजे डैम गेट (फाटक) का दीदार करने के लिए सैलानियों को पैदल ही जाना होगा। इस दौरान किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए मैथन डैम स्थित कालीपहाड़ी मोड़ एवं डीवीसी के प्रशासनिक भवन के समीप सीआइएसएफ के जवान बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोकने का काम करेंगे।
प्रबंधन का मानना है कि यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है, ताकि सैलानी आराम से मैथन डैम के आसपास भ्रमण कर आनंद ले सके और कोई दुर्घटना नहीं हो। वहीं सुरक्षा को लेकर सीआइएसएफ के जवान ड्रोन कैमरा से डैम के हर क्षेत्र पर निगरानी रखेंगे। इसके अलावा मैथन पुलिस एवं डीवीसी के सुरक्षाकर्मी जगह-जगह सैलानियों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे।
