धनबाद में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई महामना की जयंती

जागरण संवाददाता, धनबाद।राष्ट्रनिर्माता, महान शिक्षाविद् और भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती गुरुवार को धनबाद में श्रद्धा, सम्मान और राष्ट्रभाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर रणधीर वर्मा चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।



कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिमा की साफ-सफाई से की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा स्थल के साथ-साथ आसपास के परिसर को स्वच्छ कर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद भाजपा नेताओं और उपस्थित नागरिकों ने महामना के चित्र एवं प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके विचारों और राष्ट्र के प्रति योगदान को स्मरण किया।



मौके पर मौजूद भाजपा नेता मुकेश पांडेय ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय शिक्षा जगत के शिल्पकार थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर उन्होंने देश में उच्च शिक्षा को नई दिशा दी। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, शिक्षा के विस्तार और सामाजिक उत्थान को समर्पित रहा। ऐसे महान व्यक्तित्व के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं।



कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेई के चित्र पर भी माल्यार्पण किया गया। वक्ताओं ने कहा कि मालवीय जी और अटल जी दोनों ही भारतीय लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्रवाद के मजबूत स्तंभ रहे हैं।



कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक, स्थानीय नागरिक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के आदर्शों, मूल्यों और राष्ट्रनिर्माण के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया।