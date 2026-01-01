माघ मेला के चलते राजधानी और बाड़मेर एक्सप्रेस का प्रयागराज में ठहराव रद, सूबेदारगंज में रुकेंगी ट्रेनें

जागरण संवाददाता, धनबाद। माघ मेला के लेकर रेल सेवाओं में बदलाव किया गया है। धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और हावड़ा-बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव प्रयागराज से अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। दोनों ट्रेनें मध्य फरवरी तक प्रयागराज के बदले सूबेदारगंज में रुकेंगी।

हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में गुरुवार से बदलाव प्रभावी हो गया। यह ट्रेन 47 दिनों तक प्रयागराज में नहीं रुकेगी। हावड़ा से सुबेदारगंज के लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई। हालांकि अधिकतर दिनों में लंबी वेटिंगलिस्ट है।

हावड़ा-बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का मध्य फरवरी तक विभिन्न तिथियों में 13 दिन सुबेदारगंज में ठहराव होगा। इस ट्रेन में भी सूबेदारगंज की टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है।

बोकारो व गोमो होकर चलने वाली रांची-लोकमान्य तिलक साप्ताहिक एक्सप्रेस अलग-अलग तिथियों में वाराणसी व प्रयागराज नहीं जाएगी। इस ट्रेन को दोनों ओर से मार्ग बदल कर चलाया जाएगा।

इन तिथियों में प्रयागराज में नहीं होगा ट्रेनों का ठहराव

रेलवे द्वारा परिचालन कारणों से कई ट्रेनों के मार्ग और ठहराव में अस्थायी बदलाव किया गया है। इसके तहत निम्नलिखित ट्रेनें निर्धारित अवधि में प्रयागराज स्टेशन पर नहीं रुकेंगी-

12301 हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

गुरुवार से 16 फरवरी तक प्रयागराज में नहीं रुकेगी।

12302 नई दिल्ली–हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस

2 जनवरी से 17 फरवरी तक प्रयागराज में ठहराव नहीं होगा।

12323 हावड़ा–बाड़मेर एक्सप्रेस

2 जनवरी से 13 फरवरी तक प्रयागराज में नहीं रुकेगी।

12324 बाड़मेर–हावड़ा एक्सप्रेस

3 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रयागराज में ठहराव नहीं होगा।

18610 लोकमान्य तिलक–रांची साप्ताहिक एक्सप्रेस

2 जनवरी से 13 फरवरी तक वाराणसी और प्रयागराज के स्थान पर माणिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मीरजापुर एवं डीडीयू जंक्शन होकर चलेगी।

18609 रांची–लोकमान्य तिलक साप्ताहिक एक्सप्रेस

7 जनवरी से 11 फरवरी तक वाराणसी और प्रयागराज के बजाय डीडीयू जंक्शन, मीरजापुर, प्रयागराज छिवकी एवं माणिकपुर होकर संचालित होगी।

पुण्य स्नान पर प्रयागराज का टिकट मिलना मुश्किल

माघ मेले के दौरान देशभर से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुचेंगे। इस वजह से मध्य फरवरी तक प्रयागराज की ट्रेनों में जगह मिलना मुश्किल हो गया है। पौष अमावस्या से महाशिवरात्रि तक की विशेष तिथियों से पहले प्रयागराज की ट्रेनें नो रूम हो गई हैं।