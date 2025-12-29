Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ‘कृष’ का गाना सुनने से मना करने पर बवाल, किशोर की पिटाई; धनबाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया

    By Sushil Kumar Chourasiya Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    Dhanbad News: सोशल मीडिया पर वायरल ऋतिक रोशन के 'कृष' फिल्म के गाने 'दिल ना दिया' को सुनने से इनकार करने पर धनबाद के लोयाबाद में एक किशोर की बेरहमी से ...और पढ़ें

    Hero Image

    एक किशोर की पिटाई करते तीन किशोर( फोटो-एआइ)

    जागरण संवाददाता, लोयाबाद (धनबाद)। इन दिनों सोशल मीडिया पर अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म कृष का लोकप्रिय गीत ‘दिल ना दिया’ खूब वायरल हो रहा है। इस ट्रेंड से जुड़ा एक वीडियो खासा चर्चा में है, जिसमें एक लड़का लोगों से मजाकिया अंदाज में पूछता है-कृष का गाना सुनेगा? सुनेगा कृष का गाना?  इसके बाद वह मोबाइल पर यह गीत सुनाने लगता है। इसी मामूली बात को लेकर रविवार को धनबाद जिले के लोयाबाद थाना क्षेत्र में अप्रिय घटना घट गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोयाबाद के हनुमान मंदिर के समीप गाना सुनने से इनकार करने पर एक किशोर की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। यह मामला तब सामने आया जब घायल किशोर के परिजनों ने थाने में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, हनुमान मंदिर के पास तीन किशोर बैठे हुए थे। उसी दौरान पास से गुजर रहे एक पड़ोसी किशोर को उन्होंने रोककर मोबाइल पर कृष फिल्म का गाना सुनने को कहा। जब उस किशोर ने गाना सुनने से इनकार कर दिया, तो पहले कहासुनी हुई और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी।

    घटना के बाद पीड़ित किशोर की मां ने लोयाबाद थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में एक नामजद सहित तीन किशोरों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

    उल्लेखनीय है कि इन दिनों कृष का यह गाना सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है और युवा इस पर रील बना रहे हैं। वायरल वीडियो में नजर आने वाला ‘कृष का गाना सुनेगा’ कहने वाला लड़का झारखंड के जमशेदपुर का निवासी बताया जा रहा है। उसका नाम पिंटू है।उसके पिता ओम प्रकाश और माता पार्वती हैं।

    बताया जाता है कि कभी वह जीवन यापन के लिए कचरा बीनता था, लेकिन आज सोशल मीडिया पर वह एक नई सेंसेशन बन चुका है। उसके आत्मविश्वास की लोग सराहना कर रहे हैं।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के अभिभावकों को थाने बुलाकर समझाइश दी और चेतावनी देकर छोड़ दिया। बच्चों ने भविष्य में ऐसी गलती न करने का आश्वासन दिया है।